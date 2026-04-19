Análise: Pragmático, Ceará de Mozart preferiu abraçar o ponto fora de casa do que arriscar perdê-lo

O empate em 0x0 do Ceará contra o Londrina fora de casa pela 5ª rodada Série B pode ser considerado um bom resultado? Pelo que o Vozão jogou sim, mas pelo que o time poderia jogar, não.

Para o torcedor entender melhor, o Ceará não fez uma boa partida, criou pouco e correu muitos riscos de sair derrotado do VGD. Richard precisou fazer duas ótimas defesas e a zaga trabalhar muito para afastar a insistente jogada aérea do Tubarão. De chances criadas, só duas, uma com Pedro Henrique e outra com Lucas Lima, já no fim do jogo. Por isso o resultado foi bom.

Mas por outro lado, pelo elenco que tem, pelas peças que tem, o time poderia ter buscado a vitória se fosse mais ousado.

O problema é que Mozart não é esse treinador. Não se pode esperar dele uma ousadia em um cenário como o deste domingo.

Legenda: Ceará e Londrina, no VGD. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará foi pressionado no 2º tempo, por pouco não sofreu o gol, e depois dos 35, Mozart ficou com 3 volantes - Lucas Lima, Richardson e João Gabriel - e sem nenhum meia armador. Para ele, o mais importante era conquistar um ponto do que arriscar perdê-lo.

Eu sei que o torcedor pensa diferente, que gostaria de arriscar na reta final do jogo para buscar os 3 pontos. Mas Mozart preferiu garantir um ponto fora de casa.

Ele está errado? Não. Apesar de entender quem pensa diferente.

O campeonato é de regularidade, de 38 rodadas e o Ceará ainda não perdeu como visitante em 3 jogos. O time tem 1 vitória e 2 empates. E em uma Série B, pontuar fora regulamente indica estar na parte de cima da tabela. Desde que, claro, faça o dever de casa. Em 5 rodadas, o Ceará tem 9 pontos, está invicto, com 2 vitórias e 3 empates e já tem a melhor defesa.

Não é um futebol confiável, não é vistoso, mas é o que Mozart acredita.

Deu certo no Mirassol, deu certo no Coritiba - e como campeão - e dará certo no Ceará? Será suficiente para buscar uma das 2 vagas diretas na Série A ou ir para os playoffs (do 3º ao 6º)?

Só o tempo irá dizer, ou melhor, os resultados.

Esse empate só será bom, se o Vovô vencer o Vila Nova no Castelão em confronto direto pela liderança. É aguardar o dia 26.