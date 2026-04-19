Fortaleza x Criciúma: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O torcedor tricolor vai reencontrar o Fortaleza após dois duelos fora de casa. A partida deste domingo (19) será contra o Criciúma, a partir das 20h, no Estádio Presidente Vargas (PV), válido pela 5ª rodada da competição. O duelo foi transferido para o PV, devido ao show da banda de rock internacional Guns N´Roses, que aconteceu no sábado (18), na Arena Castelão.

O confronto é direto por uma melhor posição na tabela. As duas equipes tem sete pontos, com quatro vitórias, uma vitória e um empate. O Criciúma está na sétima e o Fortaleza na oitava posição, respectivamente, por conta do saldo de gols. O Tigre tem saldo positivo de um gol, enquanto o Tricolor tem dois gols negativos.

O Leão do Pici vem de duas vitórias consecutivas na Série B, contra o Juventude, em casa, e o São Bernardo, como visitante. Por outro lado, no meio de semana, deixou o América-RN empatar pela Copa do Nordeste. Com a oscilação de desempenho em campo, o torcedor segue na cobrança com o treinador Thiago Carpini.

A equipe do Criciúma venceu o Botafogo-SP na última rodada e ganhou por 1 a 0, com um jogador a menos desde os 12 minutos do segundo tempo. Willean Lepo foi expulso. O gol do Tigre foi marcado por Otero, de falta, aos 51 minutos, no fim do jogo. Mas, apesar da vitória, a equipe catarinense vive a mesma pressão do Fortaleza, com muita pressão, para uma evolução no nível de desempenho.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LEÃO DO PICI QUER SEQUÊNCIA DE VITÓRIAS NA SÉRIE B

Thiago Carpini quer conquistar mais três pontos para subir na tabela da Série B. Após o empate do meio de semana, o treinador só teve mais dois dias de preparação. Ele compreende que a equipe precisa evoluir na ofensividade, pois há criação de jogadas, porém, os atletas não balançam as redes.

“Nós tivemos as oportunidades de fazer dois, três [gols] e matar o jogo. Isso vem sendo uma constância, essa nossa eficiência, que é o que a gente precisa melhorar. Foram chances muito reais, muito claras que a equipe criou e se faz o segundo, finaliza a partida. E aí, deixa o jogo sempre vivo, sempre em aberto e esse é um perigo”. Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

As ausências de Carpini seguem com os seis atletas que estão no departamento médico: o goleiro João Ricardo e o lateral-esquerdo Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito), o zagueiro Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo e estiramento posterior na coxa esquerda), o lateral-esquerdo Guilherme (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), o volante Bruninho e o meia Crispim (lesão no tendão do adutor direito).

TIGRE COM DESFALQUES E DÚVIDAS

Eduardo Baptista, técnico do Criciúma, viajou para Fortaleza com cinco desfalques confirmados: Willean Lepo, após expulsão contra o Botafogo-SP, e os atletas que estão no departamento médico: o goleiro Alison (falcite plantar no pé esquerdo), os zagueiros Rodrigo (lesão muscular de grau dois na posterior da coxa) e o César Martins (lesão na anterior da coxa), o meia Eduardo de Biasi (lesão na posterior da coxa).

As dúvidas estão entre o zagueiro Bruno Alves, o meia Jhonata Robert e o atacante Waguininho. O zagueiro estava no departamento médico e tem condições de jogar, no lugar do meia Jean Irmer, que seria improvisado na posição, mas ainda fica como dúvida. O meia teve uma lesão na posterior da coxa, foi liberado pelo departamento médico, só que segue como incerteza para o duelo.

E o atacante, foi poupado dos treinamentos na semana e há uma expectativa que ele fique de fora do duelo, por isso ainda é dúvida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Kauã Rocha, Luan Freitas, Mucuri; Sasha, Pierre, Pochettino; Luiz Fernando, Lucas Emanoel. Técnico: Thiago Carpini.

América-RN: Airton; Ruan, Jean Irmer, Luciano Castan, Marcinho, Marcelo Hermes; Gui Lobo, Thiaguinho, Fellipe Mateus; Romarinho, Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CRICIÚMA

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza-CE

Data: 19/04/26 (domingo)

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistente 1: Sidmar Dos Santos Meurer (PR)

Assistente 2: Roberto Rivelino Dos Santos Júnior (PR)

Quarto Árbitro: Leandro Martins Marques (CE)

VAR: Vinicius Furlan (SP)