Autor de gol, Luiz Fernando reforça união do Fortaleza antes de duelo com o CRB

Equipe entra em campo nesta quarta-feira, pela Copa doBrasil

Redação jogada@svm.com.br
Legenda: Luiz Fernando, jogador do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Luiz Fernando, jogador do Fortaleza, falou sobre o momento no clube e valorizou o empenho do grupo na temporada. O atacante, que balançou as redes na vitória diante do Criciúma, pela Série B. Desta vez, o desafio será diante da Copa do Brasil.  

"Antes de eu vir pra cá, tive uma conversa com o Carpini e com o Pedro. Nessa conversa, ele (Pedro) falou que gostaria muito que eu estivesse aqui para poder ajudar. Falei que queria vir, fazer parte desse elenco e buscar esse acesso. Não chego para ser só o cara, chego para poder ajudar meus companheiros e ajudar o Fortaleza", afirmou o atleta.

"Creio que o elenco em si faz por isso. Acho que com o elenco forte o individual aparece. Vou fazer mais gol, me destacar mais vezes e é isso que espero esse ano.Não depende só de mim, mas dos meus companheiros também, da comissão, do staff. Juntos podemos alcançar esse objetivo", completou. 

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (22), quando enfrenta o CRB em duelo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília). 

