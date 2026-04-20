Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Thiago Carpini pede desculpa para torcida do Fortaleza após encarar em gol: 'não sou burro'

O atrito ocorreu durante a vitória tricolor por 3 a 2 contra o Criciúma

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:55)
Jogada

A vitória do Fortaleza contra o Criciúma por 3 a 2, neste domingo (19), pela Série B, ficou marcada também por uma tensão entre o técnico Thiago Carpini e os torcedores tricolores presentes no estádio Presidente Vargas (PV). Na comemoração do 3º tento leonino, que foi contra, o treinador virou para a arquibancada e encarou os presentes durante a vibração, o que gerou muitos protestos por parte da torcida, que já estava cobrando o profissional.

Em coletiva, após o resultado positivo, Carpini pediu desculpas. O comandante explicou que estava só vibrando e que não é "burro" de brigar com a torcida.

"Eu não sei de que maneira isso chega ao torcedor, mas eu só queria falar mais uma vez que eu não afrontei, que eu comemorei, que eu vibrei e que eu respeito demais o nosso torcedor. E se por alguma motivo ele se sentiu desrespeitado ou interpretaram de uma maneira diferente da qual eu me posicionei, eu peço desculpas para o torcedor, porque não foi a minha intenção. Vi que tivemos muitas perguntas, talvez esteja tendo esse comentário nos bastidores, mas em momento algum passou pela minha cabeça afrontar o meu torcedor. Eu posso ser teimoso, fraco, ruim, mas burro eu não sou".

Apesar da animosidade, o Leão engatou a 3ª vitória consecutiva na competição e subiu para a vice-liderança, com 10 pontos. O próximo compromisso pela Série B será domingo (26), quando encara o Operário-PR, às 18h, no Germano Krüger.

Assuntos Relacionados
VÍDEO

Jogada

Thiago Carpini pede desculpa para torcida do Fortaleza após encarar em gol: 'não sou burro'

O atrito ocorreu durante a vitória tricolor por 3 a 2 contra o Criciúma

Alexandre Mota Há 30 minutos
ok

Jogada

Neymar rebate acusação de provocação à torcida após jogo na Vila Belmiro

Na saída de campo, o camisa 10 foi flagrado levando os dedos indicadores em direção aos ouvidos

Redação Há 1 hora
West Ham

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 20 de abril de 2026

Liuê Góis Há 1 hora

Jogada

Floresta x Ferroviária: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam no Domingão, em Horizonte

Vladimir Marques 20 de Abril de 2026
Ronaldo Fenômeno em ação pela Seleção Brasileira

Jogada

O Mundo é uma Copa #1: como uma superstição gerou a camisa amarela do Brasil?

Uma tragédia futebolística marcou a escolha da cor por parte do Brasil

Alexandre Mota 20 de Abril de 2026
goleiro

Jogada

Vinícius Silvestre exalta grupo após vitória do Fortaleza: 'A força é a resiliência'

Tricolor venceu o Criciúma neste domingo, no PV

Crisneive Silveira 19 de Abril de 2026