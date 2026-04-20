Thiago Carpini pede desculpa para torcida do Fortaleza após encarar em gol: 'não sou burro'

A vitória do Fortaleza contra o Criciúma por 3 a 2, neste domingo (19), pela Série B, ficou marcada também por uma tensão entre o técnico Thiago Carpini e os torcedores tricolores presentes no estádio Presidente Vargas (PV). Na comemoração do 3º tento leonino, que foi contra, o treinador virou para a arquibancada e encarou os presentes durante a vibração, o que gerou muitos protestos por parte da torcida, que já estava cobrando o profissional.

Em coletiva, após o resultado positivo, Carpini pediu desculpas. O comandante explicou que estava só vibrando e que não é "burro" de brigar com a torcida.

"Eu não sei de que maneira isso chega ao torcedor, mas eu só queria falar mais uma vez que eu não afrontei, que eu comemorei, que eu vibrei e que eu respeito demais o nosso torcedor. E se por alguma motivo ele se sentiu desrespeitado ou interpretaram de uma maneira diferente da qual eu me posicionei, eu peço desculpas para o torcedor, porque não foi a minha intenção. Vi que tivemos muitas perguntas, talvez esteja tendo esse comentário nos bastidores, mas em momento algum passou pela minha cabeça afrontar o meu torcedor. Eu posso ser teimoso, fraco, ruim, mas burro eu não sou".

Apesar da animosidade, o Leão engatou a 3ª vitória consecutiva na competição e subiu para a vice-liderança, com 10 pontos. O próximo compromisso pela Série B será domingo (26), quando encara o Operário-PR, às 18h, no Germano Krüger.