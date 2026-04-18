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Tiradentes em Fortaleza: veja o que abre e fecha no feriado da próxima terça (21)

Feriado nacional homenageia a memória de Joaquim José da Silva Xavier, figura central da Inconfidência Mineira.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:31)
Ceará
Uma avenida movimentada corta o bairro da Barra do Ceará, com o fluxo de veículos serpenteando entre casas de telhados cerâmicos alaranjados e galpões industriais. Ao fundo, a densa linha de prédios modernos no horizonte contrasta com a arquitetura horizontal da região em uma perspectiva urbana profunda sob a luz do dia.
Legenda: Feriado de 21 de abril no Ceará terá funcionamento variado de serviços e comércio.
Foto: Thiago Gadelha / SVM.

Fortaleza terá mais um feriado na próxima terça-feir dessa vez uma data celebrada nacionalmente. No dia 21 de abril, é dia de Tiradentes, em alusão ao mártir da Inconfidência Mineira.

Em 2026, a data cai numa terça-feira e o Diário do Nordeste elaborou um guia com o que abre e o que fecha no feriado no Ceará. Confira!

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Bancos

Unidades bancárias do Ceará não terão funcionamento presencial ao público nesta terça-feira (21). Segundo informa a Federação Brasileira de Banco (Febraban), compensações bancárias como o TED não serão efetivadas na data, mas o Pix poderá ser feito normalmente. 

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Além disso, a Febraban ressalta que, na segunda-feira (20), o atendimento nas agências será normal em cidades onde não há feriado estadual, municipal ou ponto facultativo.

Correios

As agências dos Correios não irão atender o público na terça-feira (21). Já na segunda-feira (20) e na quarta-feira (22), o atendimento e as entregas funcionarão normalmente.

Durante o feriado, a empresa estará disponível apenas por meio do atendimento automatizado por meios como telefone, WhatsApp e chat.

Metrofor

O metrô e os VLTs de Fortaleza vão funcionar em horários especiais na terça-feira (21). As linhas Sul, Nordeste e Oeste vão iniciar a partir de 5h30 e seguem funcionando até o início da noite. Já o Ramal Aeroporto funciona a partir de 7 horas.

Nas linhas Sul e Nordeste, o embarque com bicicletas fica liberado entre 9 e 15 horas. Finalmente, os VLTs de Sobral e Cariri não irão operar no feriado.

  • Linha Sul: início às 5h30 saindo da estação Carlito Benevides e às 05h40 saindo da estação Chico da Silva. As últimas viagens têm início às 18h saindo de Carlito Benevides e às 18h10 saindo de Chico da Silva.
  • Linha Nordeste: início às 5h30 saindo das estações Iate e Parangaba, e últimas viagens às 17h30, saindo das mesmas estações.
  • Ramal Aeroporto: início às 7h saindo da estação Expedicionários e às 7h15 saindo da estação Aeroporto. As últimas viagens têm início às 16h30 saindo de Expedicionários e às 16h45 de Aeroporto.
  • Linha Oeste: início às 5h30 saindo da estação Caucaia e 6h15 saindo da estação Moura Brasil. As últimas viagens têm início às 16h45 saindo de Caucaia e 17h30 saindo de Moura Brasil.
  • VLT de Sobral e VLT do Cariri: sem operação no feriado de Tiradentes
  • Outras estações: Consulte horários detalhados pesquisando em: info.metrofor.ce.gov.br

Enel

A Enel Distribuição Ceará terá uma operação especial no feriado de 21 de abril. Segundo a empresa, mais de 640 profissionais atuarão para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante o período.

As lojas de atendimento e os pontos da Enel nas unidades do Vapt-vupt estarão fechados no dia 21 de abril, com abertura normal nos demais dias.

Já a Central de Relacionamento da companhia irá funcionar normalmente durante todo o dia pelo número 0800 285 0196, nas redes sociais, no aplicativo Enel Ceará, no site ou enviando no WhatsApp (21) 99601-9608.

Shopping Iguatemi

  • Lojas, quiosques, operações e praças de alimentação: 10 às 22 horas
  • Restaurantes: 11h30 às 22 horas
  • Cinema: 13 às 22 horas
  • Supermercados: 7 às 22 horas
  • Academia Bodytech: 7 às 13 horas
  • Inside Park: 7 às 21 horas
  • Cobasi: 9 às 21 horas
  • Laboratório Emílio Ribas: 7 às 17 horas (coleta até 16h30)
  • Correios, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Detran e lotérica: fechados

RioMar Fortaleza

  • Lojas e quiosques: 10 às 22 horas 
  • Órgãos públicos: fechados 
  • Academia Green Life: 7 às 17 horas
  • Cinépolis: verificar a programação no app do RioMar Fortaleza

RioMar Kennedy

  • Lojas e quiosques: 10 às 22 horas 
  • Órgãos públicos: fechados 
  • Academia Smart Fit: 8 às 17 horas 
  • Cinépolis: verificar a programação no app do RioMar Kennedy

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza funcionará normalmente nesta terça-feira, mantendo seu horário regular de atendimento ao público, das 9 às 19 horas.

Shopping Parangaba

  • Lojas, quiosques e praças de alimentação: 10 às 22 horas
  • Clínicas Médicas: atendimento conforme horários agendados
  • Selfit Academia: 8 às 18 horas
  • Lotérica, Vapt Vupt, Cagece: fechados
  • Studio Games, Clubinho do Mar, Aero Jump: 10 às 22 horas
  • Game Station: 12 às 22 horas
  • Cinema UCI: funcionamento conforme horários das sessões

North Shopping Fortaleza

  • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10 às 22 horas (facultativo)
  • Quintal do Nortão: 11 às 23 horas

North Shopping Maracanaú

  • Lojas, quiosques e Pague Menos: 9 às 21 horas
  • Praça de Alimentação: 10 às 22 horas
  • Fazendinha Restaurante: 11 horas à meia-noite
  • SkyFit: 8 às 18 horas
  • Lavateria Fast: 9 às 22 horas
  • Caixa Econômica, Detran e Casa do Cidadão: fechado
  • Cinema Centerplex: de acordo com a programação

North Shopping Jóquei

  • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10 às 22 horas
  • Quintal do Jóquei: Carneiro do Ordones - 11 horas à meia-noite; Joá Garden - 11h30 às 23 horas; Frutbis - 12 horas à meia-noite; Maria Pitanga - 15h30 à meia-noite; Parque do Jóquei - 17 às 22 horas; Pet Park - 10 às 22 horas
  • Greenlife: 8 às 16 horas (academia) e 6 às 22 horas (arena)
  • Santamed: 7 às 20 horas
  • Lotérica: fechado
  • Unigrande: 10 às 22 horas (não haverá aulas)
  • Cinépolis: 13 às 22 horas

Via Sul

  • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10 às 22 horas

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