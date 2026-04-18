Tiradentes em Fortaleza: veja o que abre e fecha no feriado da próxima terça (21)
Feriado nacional homenageia a memória de Joaquim José da Silva Xavier, figura central da Inconfidência Mineira.
Fortaleza terá mais um feriado na próxima terça-feir dessa vez uma data celebrada nacionalmente. No dia 21 de abril, é dia de Tiradentes, em alusão ao mártir da Inconfidência Mineira.
Em 2026, a data cai numa terça-feira e o Diário do Nordeste elaborou um guia com o que abre e o que fecha no feriado no Ceará. Confira!
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Bancos
Unidades bancárias do Ceará não terão funcionamento presencial ao público nesta terça-feira (21). Segundo informa a Federação Brasileira de Banco (Febraban), compensações bancárias como o TED não serão efetivadas na data, mas o Pix poderá ser feito normalmente.
Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.
Além disso, a Febraban ressalta que, na segunda-feira (20), o atendimento nas agências será normal em cidades onde não há feriado estadual, municipal ou ponto facultativo.
Correios
As agências dos Correios não irão atender o público na terça-feira (21). Já na segunda-feira (20) e na quarta-feira (22), o atendimento e as entregas funcionarão normalmente.
Durante o feriado, a empresa estará disponível apenas por meio do atendimento automatizado por meios como telefone, WhatsApp e chat.
Metrofor
O metrô e os VLTs de Fortaleza vão funcionar em horários especiais na terça-feira (21). As linhas Sul, Nordeste e Oeste vão iniciar a partir de 5h30 e seguem funcionando até o início da noite. Já o Ramal Aeroporto funciona a partir de 7 horas.
Nas linhas Sul e Nordeste, o embarque com bicicletas fica liberado entre 9 e 15 horas. Finalmente, os VLTs de Sobral e Cariri não irão operar no feriado.
- Linha Sul: início às 5h30 saindo da estação Carlito Benevides e às 05h40 saindo da estação Chico da Silva. As últimas viagens têm início às 18h saindo de Carlito Benevides e às 18h10 saindo de Chico da Silva.
- Linha Nordeste: início às 5h30 saindo das estações Iate e Parangaba, e últimas viagens às 17h30, saindo das mesmas estações.
- Ramal Aeroporto: início às 7h saindo da estação Expedicionários e às 7h15 saindo da estação Aeroporto. As últimas viagens têm início às 16h30 saindo de Expedicionários e às 16h45 de Aeroporto.
- Linha Oeste: início às 5h30 saindo da estação Caucaia e 6h15 saindo da estação Moura Brasil. As últimas viagens têm início às 16h45 saindo de Caucaia e 17h30 saindo de Moura Brasil.
- VLT de Sobral e VLT do Cariri: sem operação no feriado de Tiradentes
- Outras estações: Consulte horários detalhados pesquisando em: info.metrofor.ce.gov.br
Enel
A Enel Distribuição Ceará terá uma operação especial no feriado de 21 de abril. Segundo a empresa, mais de 640 profissionais atuarão para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante o período.
As lojas de atendimento e os pontos da Enel nas unidades do Vapt-vupt estarão fechados no dia 21 de abril, com abertura normal nos demais dias.
Já a Central de Relacionamento da companhia irá funcionar normalmente durante todo o dia pelo número 0800 285 0196, nas redes sociais, no aplicativo Enel Ceará, no site ou enviando no WhatsApp (21) 99601-9608.
Shopping Iguatemi
- Lojas, quiosques, operações e praças de alimentação: 10 às 22 horas
- Restaurantes: 11h30 às 22 horas
- Cinema: 13 às 22 horas
- Supermercados: 7 às 22 horas
- Academia Bodytech: 7 às 13 horas
- Inside Park: 7 às 21 horas
- Cobasi: 9 às 21 horas
- Laboratório Emílio Ribas: 7 às 17 horas (coleta até 16h30)
- Correios, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Detran e lotérica: fechados
RioMar Fortaleza
- Lojas e quiosques: 10 às 22 horas
- Órgãos públicos: fechados
- Academia Green Life: 7 às 17 horas
- Cinépolis: verificar a programação no app do RioMar Fortaleza
RioMar Kennedy
- Lojas e quiosques: 10 às 22 horas
- Órgãos públicos: fechados
- Academia Smart Fit: 8 às 17 horas
- Cinépolis: verificar a programação no app do RioMar Kennedy
Centro Fashion
O Centro Fashion Fortaleza funcionará normalmente nesta terça-feira, mantendo seu horário regular de atendimento ao público, das 9 às 19 horas.
Shopping Parangaba
- Lojas, quiosques e praças de alimentação: 10 às 22 horas
- Clínicas Médicas: atendimento conforme horários agendados
- Selfit Academia: 8 às 18 horas
- Lotérica, Vapt Vupt, Cagece: fechados
- Studio Games, Clubinho do Mar, Aero Jump: 10 às 22 horas
- Game Station: 12 às 22 horas
- Cinema UCI: funcionamento conforme horários das sessões
North Shopping Fortaleza
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10 às 22 horas (facultativo)
- Quintal do Nortão: 11 às 23 horas
North Shopping Maracanaú
- Lojas, quiosques e Pague Menos: 9 às 21 horas
- Praça de Alimentação: 10 às 22 horas
- Fazendinha Restaurante: 11 horas à meia-noite
- SkyFit: 8 às 18 horas
- Lavateria Fast: 9 às 22 horas
- Caixa Econômica, Detran e Casa do Cidadão: fechado
- Cinema Centerplex: de acordo com a programação
North Shopping Jóquei
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10 às 22 horas
- Quintal do Jóquei: Carneiro do Ordones - 11 horas à meia-noite; Joá Garden - 11h30 às 23 horas; Frutbis - 12 horas à meia-noite; Maria Pitanga - 15h30 à meia-noite; Parque do Jóquei - 17 às 22 horas; Pet Park - 10 às 22 horas
- Greenlife: 8 às 16 horas (academia) e 6 às 22 horas (arena)
- Santamed: 7 às 20 horas
- Lotérica: fechado
- Unigrande: 10 às 22 horas (não haverá aulas)
- Cinépolis: 13 às 22 horas
Via Sul
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10 às 22 horas