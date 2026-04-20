Floresta x Ferroviária: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (20) para enfrentar a Ferroviária de Araraquara em partida pela Série C do Brasileiro. O jogo será no estádio Domingão, em Horizonte,às 20 horas, pela 3ª rodada da competição.

O Lobo da Vila tem 4 pontos em duas rodadas e está invicto na competição. Na rodada anterior, empatou em casa com o Santa Cruz por 1x1. Se vencer ou empatar, o Floresta volta ao G8 da Série C.

ONDE ASSISTIR

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PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta:

Dheimison; Cedric, Eduardo, João Victor, Islan e Caíque; Danrley, Nonato e Garraty; Daniel Troiano e Jeam.

Ferroviária:

Denis Júnior, Felipe Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor, Eduardo, Albano, Rafael Carrilho, Ricardinho, Douglas Skilo, Vitor Barreto, Thiagão.

FICHA TÉCNICA

Floresta x Ferroviária/SP

Data e hora: 20/04, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Domingão

Arbitro Dewson Fernando Freitas da Silva PA

Arbitro Assistente 1 Marcio Gleidson Correia Dias PA

Arbitro Assistente 2 Ederson Brito De Albuquerque PA