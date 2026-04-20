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Floresta x Ferroviária: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam no Domingão, em Horizonte

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Floresta entra em campo nesta segunda-feira no encerramento da 3ª rodada da Série C
Foto: Lenilson Santos/Floresta EC
O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (20) para enfrentar a Ferroviária de Araraquara em partida pela Série C do Brasileiro. O jogo será no estádio Domingão, em Horizonte,às 20 horas, pela 3ª rodada da competição.
 
O Lobo da Vila tem 4 pontos em duas rodadas e está invicto na competição. Na rodada anterior, empatou em casa com o Santa Cruz por 1x1. Se vencer ou empatar, o Floresta volta ao G8 da Série C.

ONDE ASSISTIR

SportyNet (Youtube)
 

PALPITES

 
inter@
 
 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

 
Floresta:
Dheimison; Cedric, Eduardo, João Victor, Islan e Caíque; Danrley, Nonato e Garraty; Daniel Troiano e Jeam.
 
Ferroviária:
Denis Júnior, Felipe Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor, Eduardo, Albano, Rafael Carrilho, Ricardinho, Douglas Skilo, Vitor Barreto, Thiagão.
 
 

FICHA TÉCNICA

 
Floresta x Ferroviária/SP
Data e hora: 20/04, às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Domingão
Arbitro Dewson Fernando Freitas da Silva PA
Arbitro Assistente 1 Marcio Gleidson Correia Dias PA
Arbitro Assistente 2 Ederson Brito De Albuquerque PA
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