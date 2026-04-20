Floresta x Ferroviária: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Equipes se enfrentam no Domingão, em Horizonte
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (20) para enfrentar a Ferroviária de Araraquara em partida pela Série C do Brasileiro. O jogo será no estádio Domingão, em Horizonte,às 20 horas, pela 3ª rodada da competição.
O Lobo da Vila tem 4 pontos em duas rodadas e está invicto na competição. Na rodada anterior, empatou em casa com o Santa Cruz por 1x1. Se vencer ou empatar, o Floresta volta ao G8 da Série C.
ONDE ASSISTIR
SportyNet (Youtube)
PALPITES
inter@
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Floresta:
Dheimison; Cedric, Eduardo, João Victor, Islan e Caíque; Danrley, Nonato e Garraty; Daniel Troiano e Jeam.
Dheimison; Cedric, Eduardo, João Victor, Islan e Caíque; Danrley, Nonato e Garraty; Daniel Troiano e Jeam.
Ferroviária:
Denis Júnior, Felipe Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor, Eduardo, Albano, Rafael Carrilho, Ricardinho, Douglas Skilo, Vitor Barreto, Thiagão.
Denis Júnior, Felipe Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor, Eduardo, Albano, Rafael Carrilho, Ricardinho, Douglas Skilo, Vitor Barreto, Thiagão.
FICHA TÉCNICA
Floresta x Ferroviária/SP
Data e hora: 20/04, às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Domingão
Arbitro Dewson Fernando Freitas da Silva PA
Arbitro Assistente 1 Marcio Gleidson Correia Dias PA
Arbitro Assistente 2 Ederson Brito De Albuquerque PA
Assuntos Relacionados