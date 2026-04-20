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Mozart explica presença de Melk no banco do Ceará contra o Londrina: 'pensei em colocar'

O atrito ocorreu durante a vitória tricolor por 3 a 2 contra o Criciúma

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:40)
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Um fato que chamou a atenção da torcida do Ceará nas redes sociais foi a presença do meia Melk no banco de reservas durante o empate sem gols com o Londrina, pela Série B de 2026, fora de casa, no domingo (19). Após um golaço contra o Jacuipense-BA, havia expectativa do camisa 40 em campo, o que não ocorreu. Em coletiva após o resultado, o técnico Mozart explicou a opção.

"Com a saída do Alano, eu pensei em colocar o Melk, porém o jogo tava pedindo a característica do João (Gabriel), e não do Melk, foi por isso que eu optei pelo João. Nós terminamos o jogo com dois camisas 8, pois eu considero o Lucas e o João assim. Temos o Gilmar, que jogou recentemente na Copa do Nordeste, o próprio Giulio, que entrou no jogo, enfim, são meninos com muito talento e com um futuro importante, promissor, e cabe a mim utilizá-los da forma correta, e eles buscarem o próprio espaço", declarou.

Natural de Fortaleza, Melk chegou ao clube alvinegro para o Sub-15 e se tornou uma das principais joias da base. Agora com 19 anos, subiu ao profissional na atual temporada, onde acumula 16 jogos, com um gol e quatro assistências. O contrato vigente junto ao time é válido até o fim de 2028.  

Na tabela, o Vovô segue invicto na competição e ocupa agora a 3ª colocação, com 9 pontos. O próximo compromisso pela Série B será domingo (26), quando encara o Vila Nova, às 18h, na Arena Castelão.

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