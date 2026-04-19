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Pedro Henrique celebra retorno e projeta Copa do Brasil após empate do Ceará

Alvinegro entrou em campo neste domingo (19), no VGD, e enfrentou o Londrina

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:52)
Jogada
Legenda: Pedro Henrique, atacante do Ceará.
Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

Pedro Henrique, atacante do Ceará, avaliou o desempenho do time no empate sem gols diante do Londrina. As equipes se enfrentaram neste domingo (19), no Estádio VGD, na cidade paranaense. O jogador estava sem atuar desde o Clássico-Rei do Cearense, em março. O atacante, que teve boas oportunidades na partida, falou sobre o retorno aos gramados e do próximo desafio do Alvinegro, que será na Copa do Brasil.

"Estou feliz por voltar a atuar. Apesar de ter sido 40 dias, foi uma sensação de quase três meses sem jogar. Agradeço muito minha família e toda a fisioterapia, que me ajudaram nesse momento difícil", celebrou o jogador. 

"Poder voltar, tentar ajudar da forma que for, é isso que me deixa feliz. A gente tem uma responsabilidade muito grande de colocar o Ceará no seu devido lugar, que é a Série A. Sabemos que o caminho é difícil, mas com união e determinação a gente pode conseguir essa vaga", completou. 

O Alvinegro ficou no empate sem gols diante do Londrina, fora de casa, mas segue invicto na Segundona. São quatro vitórias e um empate na disputa nacional. 

"Eles sabem jogar nesse campo. A gente demorou um pouco a se adaptar. Mas agora é se adaptar. Focar na Copa do Brasil na quinta-feira. É descansar que tem um grande jogo também", finalizou.

O Alvinegro volta a campo na quinta-feira (23), quando encara o Atlético-MG em jogo da quinta rodada da Copa do Brasil. O duelo será na Arena MRV, a partir das 19h (de Brasília). 

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