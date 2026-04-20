Neymar rebate acusação de provocação à torcida após jogo na Vila Belmiro

Neymar voltou a ser assunto fora das quatro linhas neste domingo (19), após a derrota do Santos Futebol Clube por 2 a 1, de virada, para o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Na saída de campo, o camisa 10 foi flagrado levando os dedos indicadores em direção aos ouvidos enquanto a equipe era vaiada por torcedores santistas. O gesto rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e foi interpretado por parte do público como uma provocação à própria torcida, em um momento já delicado pelo resultado negativo.

Diante da repercussão, o atacante se manifestou em suas redes sociais para negar qualquer intenção de provocar os fãs e explicou o gesto de forma direta. Em tom de desabafo, afirmou que a situação foi mal interpretada:

“Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente”.

O episódio acontece em meio ao retorno de Neymar ao Santos, que tem sido acompanhado de grande expectativa e também de forte cobrança por resultados. Mesmo sendo um dos principais nomes do elenco, o jogador não tem escapado das críticas, especialmente em jogos em que a equipe apresenta desempenho abaixo do esperado.