Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Neymar rebate acusação de provocação à torcida após jogo na Vila Belmiro

Na saída de campo, o camisa 10 foi flagrado levando os dedos indicadores em direção aos ouvidos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:48)
Jogada

Neymar voltou a ser assunto fora das quatro linhas neste domingo (19), após a derrota do Santos Futebol Clube por 2 a 1, de virada, para o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Na saída de campo, o camisa 10 foi flagrado levando os dedos indicadores em direção aos ouvidos enquanto a equipe era vaiada por torcedores santistas. O gesto rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e foi interpretado por parte do público como uma provocação à própria torcida, em um momento já delicado pelo resultado negativo.

Diante da repercussão, o atacante se manifestou em suas redes sociais para negar qualquer intenção de provocar os fãs e explicou o gesto de forma direta. Em tom de desabafo, afirmou que a situação foi mal interpretada:

“Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente”.

O episódio acontece em meio ao retorno de Neymar ao Santos, que tem sido acompanhado de grande expectativa e também de forte cobrança por resultados. Mesmo sendo um dos principais nomes do elenco, o jogador não tem escapado das críticas, especialmente em jogos em que a equipe apresenta desempenho abaixo do esperado.

VÍDEO

Jogada

Thiago Carpini pede desculpa para torcida do Fortaleza após encarar em gol: 'não sou burro'

O atrito ocorreu durante a vitória tricolor por 3 a 2 contra o Criciúma

Alexandre Mota Há 30 minutos
ok

Jogada

Neymar rebate acusação de provocação à torcida após jogo na Vila Belmiro

Na saída de campo, o camisa 10 foi flagrado levando os dedos indicadores em direção aos ouvidos

Redação Há 1 hora
West Ham

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 20 de abril de 2026

Liuê Góis Há 1 hora

Jogada

Floresta x Ferroviária: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam no Domingão, em Horizonte

Vladimir Marques 20 de Abril de 2026
Ronaldo Fenômeno em ação pela Seleção Brasileira

Jogada

O Mundo é uma Copa #1: como uma superstição gerou a camisa amarela do Brasil?

Uma tragédia futebolística marcou a escolha da cor por parte do Brasil

Alexandre Mota 20 de Abril de 2026
goleiro

Jogada

Vinícius Silvestre exalta grupo após vitória do Fortaleza: 'A força é a resiliência'

Tricolor venceu o Criciúma neste domingo, no PV

Crisneive Silveira 19 de Abril de 2026