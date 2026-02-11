Diário do Nordeste
Léo Porto deixa o Sub-20 do Fortaleza; Fred assume comando da equipe

Com a saída da base, Léo seguirá como auxiliar do time profissional

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 20:59)
Jogada
Legenda: Léo Porto era o elo entre a base e o profissional do Fortaleza
Foto: João Moura/Fortaleza

O técnico Léo Porto deixou o comando do Sub-20 do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou, nesta quarta-feira (11), que ele ficará apenas como auxiliar na equipe profissional do Tricolor. O substituto será Fred, que já comanda os treinos da categoria no CT Ribamar Bezerra.

Léo Porto já desempenhava a função de auxiliar da equipe profissional, mas conciliando como técnico do Sub-20, o que fazia dele um elo entre a base e o profissional. Ele indicava os nomes da base que subiam para o time principal.

Comandando a equipe Sub-20, Léo foi campeão estadual de 2024. Também tinha comandado o time de aspirantes (Sub-23) em duas oportunidades. Porto chegou ao clube em 2021 e, na época, abriu mão de um trabalho de mais de 6 anos na comissão do técnico Dorival Júnior, ex-seleção brasileira e atualmente no Corinthians. Ele exerce o cargo de auxiliar do clube desde 2021 e o de treinador desde 2023.

O ex-atacante Fred, que foi campeão Sub-17 da Supercopa Capital, em Brasília, no mês de dezembro, sobe de categoria e passa a ser o treinador da principal divisão de base.

 
