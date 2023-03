Ceará mantém 100% em Clássicos-Rei de 2023 e garante premiação na Copa do Nordeste; veja valor

O Ceará segue com 100% de aproveitamento em Clássicos-Rei de 2023. No 3º encontro com o rival Fortaleza na temporada, venceu mais uma vez, agora por 3 a 2, nesta quarta-feira (29), na Arena Castelão, e garantiu premiação milionária e uma vaga na grande decisão da Copa do Nordeste.

É fato: a estratégia alvinegra funciona. Novamente, gols no início, forte marcação e um time muito vibrante. Se há disparidade de investimento no confronto, o Vovô compensa com muita entrega.

Assim, garantiu, no mínimo, mais R$ 1,2 milhão na competição. O valor é pago ao vice-campeão. Em caso de título, fatura R$ 2 milhões. Hoje, a equipe tem, pelo menos, R$ 5,6 milhões em prêmios.

Premiação do Ceará na Copa do Nordeste

Participação na fase de grupos : R$ 3,2 milhões

: R$ 3,2 milhões Quartas : R$ 500 mil

: R$ 500 mil Semifinal : R$ 700 mil

: R$ 700 mil Final : R$ 1,2 milhão OU R$ 2 milhões

: R$ 1,2 milhão OU R$ 2 milhões Total (no mínimo): R$ 5,6 milhões

Legenda: O Ceará eliminou o Fortaleza da Copa do Nordeste com vitória na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Foram R$ 3,2 milhões pela participação no Nordestão, mais R$ 500 mil nas quartas e R$ 700 mil na semifinal. O restante é da vaga na finalíssima - com chance de acréscimo com o título. No fundo, o dinheiro é apenas um bônus diante da euforia: após um 2022 de desastre, o Vovô surge forte e com chance de ser campeão.

No novo caminho, ainda terá o Fortaleza pela frente mais duas vezes: nos próximos sábados (1º e 8), tem as finais do Campeonato Cearense, na Arena Castelão. Serão dois novos Clássicos, com a garantia de que, em 2023, o Vovô venceu mais vezes. Na Copa do Nordeste, a finalíssima será contra Sport ou ABC.

Clássicos-Rei em 2023

08.04 - Ceará x Fortaleza | final do Campeonato Cearense

01.04 - Fortaleza x Ceará | final do Campeonato Cearense

27.03 - Fortaleza 2x3 Ceará | Semifinal da Copa do Nordeste

05.03 - Ceará 2x0 Fortaleza | fase de grupos do Campeonato Cearense

07.02 - Ceará 2x1 Fortaleza | fase de grupos da Copa do Nordeste