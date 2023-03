Fortaleza anuncia zagueiro Bernardo Schappo até 2026

O Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira (31), o zagueiro Bernardo Schappo, ex-Ituano. O clube comunicou a compra de 70% dos direitos econômicos do defensor de 24 anos por R$ 1,8 milhão, em contrato até 31 de dezembro de 2026.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Joga pelo lado esquerdo, é jovem, com boa experiência pois fez uma boa Série B e fez um bom Paulistão pelo Ituano. A gente tinha essa necessidade, buscamos no mercado com muito cuidado. É uma contratação que de fato vem reforçar a equipe e a gente está feliz, e ele demonstrou a vontade de vim pro clube. Ele escolheu o Fortaleza, tinha outros clubes interessados, mas agora é jogador do Fortaleza. Se junta a nós, vai nos ajudar muito ao longo dessa caminhada".

Com 1,91cm de altura, Schappo foi um dos destaques do Ituano na atual temporada, somando 13 partidas. A busca por um zagueiro era uma prioridade do clube, que contava apenas com Benevenuto, Brítez, Ceballos, Titi e Habraão no setor - o lateral-direito Tinga também faz a função. O Leão superou a concorrência do São Paulo na negociação.

A intenção é de que o jogador seja uma opção para o treinador argentino Juan Pablo Vovoda na estreia da Copa Sul-Americana, marcada para a próxima quarta-feira (5), contra o Palestino-CHI, às 19h, na Arena Castelão.

Ficha técnica