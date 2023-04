Fortaleza confirma venda de Júnior Santos ao Botafogo; veja valor

O Fortaleza confirmou oficialmente a venda do atacante Júnior Santos para o Botafogo. O jogador de 28 anos tinha contrato com o Tricolor do Pici até o final da temporada 2025 e teve 100% dos seus direitos vendidos pela equipe cearense por 200 mil dólares. O Fortaleza ainda pode receber mais 100 mil dólares, de acordo com performance do atleta ao final do ano.

De acordo com comunicado publicado pelo Fortaleza na tarde desta sexta-feira (31), o próprio jogador havia solicitado a sua transferência para o Botafogo, o que foi aceito pela diretoria tricolor. A equipe carioca assume agora todos os encargos financeiros relacionados ao atleta, inclusive os pagamentos junto ao Sanfrecce Hiroshima-JAP, ex-clube do atacante.

Júnior Santos retornou ao Pici no início da temporada 2023. Na negociação envolvendo o Fortaleza e o Sanfrecce Hiroshima-JAP, o Leão desembolsou a quantia de 700 mil dólares para fechar a contratação do atacante, adquirindo 100% de seus direitos econômicos. Em campo, Júnior Santos disputou oito partidas com a camisa tricolor e somou uma assistência.

Em 2019, ele já havia defendido o Fortaleza, na Série B do Brasileirão. Naquela temporada, foram 27 jogos e dez gols com a camisa do Tricolor do Pici. O jogador retorna agora ao Botafogo, onde atuou na temporada 2022. Com a camisa do clube de General Severiano, ele somou 15 jogos, um gol e duas assistências.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.