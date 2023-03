Fortaleza acerta contratação de meia Vinícius Zanocelo, do Santos

O Fortaleza acertou a contratação por empréstimo do meia Vinícius Zanocelo, do Santos. O atleta de 22 anos assinou contrato até o fim da temporada de 2023. A informação foi divulgada pelo ge.

No acordo, o time cearense será responsável pelo pagamento integral do salário do meio-campo. Na negociação, firmou uma opção de compra fixada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 22,1 milhões).

No mercado nacional, Zanocelo era disputado por Cruzeiro, Internacional e São Paulo. O jogador perdeu espaço sob o comando de Odair Hellmann no Peixe e aguarda ofertas para uma transferência.

Em 2023, participou de apenas três jogos. No ano passado, foram 50 exibições, com cinco gols. O meia foi comprado pelo Santos junto da Ferroviária por 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,9 milhões).