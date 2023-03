Ceará acerta empréstimo de volante Geovane ao Paysandu

O Ceará encaminhou o empréstimo do volante Geovane ao Paysandu. O jogador de 24 anos será cedido ao Papão até o fim de 2023 - no processo, o Vovô renovou o vínculo do meio-campo até 2024.

No ano vigente, o meio-campo participou de oito partidas, totalizando 306 minutos. Com passagem por Grêmio e Ituano, chegou ao Vovô para a base e foi integrado para o principal durante 2021.

Com a camisa alvinegra, no profissional, são 45 partidas, com um gol. Para a posição, o técnico paraguaio Gustavo Morínigo tem mais cinco opções no elenco: Richardson, Caíque, Arthur Rezende, Willian Maranhão, e também o meia Guilherme Castilho, que pode atuar mais recuado no setor.