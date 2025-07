Após nova derrota, goleiro Brenno desabafa: 'Tem sido um ano horrível'

A derrota do Fortaleza por 1 a 0 para o Ceará, com gol de Galeano, na Arena Castelão, fez o goleiro Brenno, do Tricolor desabafar logo após o apito final. O jogador, que foi escalado minutos antes da partida após João Ricardo se machucar durante o aquecimento para o jogo.

"Tem sido um ano horrível, a gente não tá conseguindo, nosso time não tá encaixando. Isso aí eu tenho que falar que a gente vai continuar a seguir forte, trabalhando, confiando em cada um que tá aqui, confiando no nosso treinador, na comissão e é isso. É isso. É difícil até particularmente é difícil. muito tempo sem jogar, fiquei sabendo que ia jogar no aquecimento, mas enfim, são coisas de futebol e a gente tem que estar preparado. Agora eu posso falar que a gente vai continuar trabalhando e não vamos baixar a guarda em nenhum momento", disse.

O Leão ocupa a 17ª posição, podendo perder mais uma colocação na tabela até o fim da rodada do Campeonato Brasileiro.

Desempenho

O arqueiro realizou seu sexto jogo defendendo a meta tricolor. Contratado no início da temporada, vindo do Grêmio, Brenno passou boa parte das partidas no banco de reservas. Em cena considerada incomum no futebol, durante o aquecimento, minutos antes da bola rolar para o Fortaleza x Ceará válido pela décima segunda rodada da Série A, João Ricardo, goleiro titular absoluto, sofreu uma contusão na mão e teve que ficar de fora do duelo. Sendo escalado como titular, o goleiro de 26 comentou sobre a lesão do companheiro de time e como foi ter jogado um Clássico-Rei, com pouca minutagem no ano.

"As oportunidades aparecem às vezes quando a gente menos espera, mas a gente tem que tá pronto para tudo. Espero que não tenha sido nada com o João, o nosso companheiro, e a gente espera estar todos bem para pra sequência que a gente vai precisar de todo mundo", avaliou o jogador.

O Fortaleza volta a campo no sábado (19), às 16h, na Arena Castelão, contra a equipe do Bahia, em duelo reeditado das quartas de final da Copa do Nordeste, agora válido pela décima quarta rodada da elite nacional. A expectativa, mesmo que seja contra um adversário difícil, que o Leão volte a vencer, tendo em vista que faz dois meses desde a última vitória do Tricolor do Pici.