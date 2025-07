Análise: Ceará competiu mais e venceu de forma justa um apático Fortaleza

O Clássico-Rei deste domingo (13) não foi dos mais emocionantes, o nível de jogo foi abaixo do esperado, mas vitória alvinegra foi justa, pelo Ceará ter competido e criado mais.

A produção do Fortaleza foi abaixo da crítica, com o time tricolor não criando uma chance real de gol, com Bruno Ferreira, goleiro do Vovô, não realizando nenhuma defesa.

E por parte do Ceará, a vitória poderia ter sido por mais gols, se Fernandinho e Lourenço não desperdiçassem chances de frente para o goleiro Breno.

Em uma partida de muitos erros técnicos, erros de passes até infantis no 1º tempo, o Ceará foi mais eficiente e sólido, marca do time de Léo Condé.

Ainda que o Vovô tenha sido errado mais defensivamente que o normal, como erros de passe na defesa e meio campo, o time mostrou solidez ao rebater os insistentes cruzamento dos time do Fortaleza, que não mostrou nenhum repertório ofensivo.

Legenda: Galeano marcou o gol da vitória do Vozão Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O Ceará mantém a toada da campanha sólida, está em 9º e tem tudo para fazer uma campanha segura de permanência.

E o Tricolor? Foi apático. Em nenhum momento o time acelerou o jogo, não mostrou um senso de urgência por estar no Z4 da Série A.

O time de Vojvoda não criou nada e aumentou a preocupação da torcida tricolor para a sequência da Série A e da temporada.

Lento, a equipe tricolor aceitou a marcação alvinegra e não forçou o jogo.

Parece um time resignado e a pressão só aumenta. Não é fácil sair do Z4 da Série A e para um time que almejou coisas grandes na temporada, a pressão é ainda maior.

O Fortaleza precisa competir mais se quiser sair do Z4. Se jogar com essa passividade, ficará cada vez mais difícil.