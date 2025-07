Vojvoda garante que não há possibilidade de pedir demissão: 'eu quero continuar'

Na volta do Clássico-Rei à primeira divisão do Campeonato Brasileiro após três anos, o Fortaleza perdeu para o Ceará por 1 a 0, chegando à terceira derrota no ano para o rival. Em coletiva pós-jogo, ao ser questionado sobre a possibilidade de pedir demissão do cargo, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi enfático ao afirmar que não há 'nenhuma possibilidade'.

Nenhuma possibilidade. Eu tenho a cabeça forte e uma mentalidade de que esse time vai virar esta situação. É uma situação difícil. Mas essas decisões não correspondem ao Vojvoda. Nos momentos bons, eu queria continuar, e, nos momentos ruins, eu quero continuar. Vojvoda técnico do Fortaleza

Durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, após a derrota para o Santos no Campeonato Brasileiro, a permanência do treinador foi colocada em cheque. A definição aconteceu a partir de uma conversa entre o CEO do clube, Marcelo Paz, e o argentino. O Fortaleza publicou uma nota oficial confirmando a continuidade de Vojvoda até o final do seu contrato, que se encerra em dezembro de 2025.



Com a nova derrota para o Ceará, o Fortaleza mantém o retrospecto negativo e chega à nove jogos sem vencer o rival. A última vitória do Leão sobre o Vovô foi no jogo de ida da final do Campeonato Cearense de 2023, quando o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Lucas Sasha e Caio Alexandre.

Com a eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste, o Fortaleza passou a ter somente das competições para disputar até o final do ano: Libertadores e Brasileirão. O próximo desafio da equipe será novamente diante do Bahia, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (19), às 16h, na Arena Castelão. Em seguida, enfrenta o RB Bragantino também pela Série A.