Fortaleza confirma permanência de Vojvoda até o fim da temporada 2025

Juan Pablo Vojvoda seguirá como técnico do Fortaleza até o fim da temporada 2025. A informação foi confirmada pelo próprio clube em nota oficial publicada na manhã desta segunda-feira (16), em meio às especulações de possível saída do treinador.

“O Fortaleza Esporte Clube informa que o treinador Juan Pablo Vojvoda permanece firme no comando da equipe e cumprirá seu contrato, válido até o final de 2025”, disse o clube em nota oficial.

O treinador segue com total confiança da Diretoria Tricolor e, neste intervalo do Brasileirão, vem mantendo conversas diárias com o CEO Marcelo Paz e com o Diretor de Futebol Sérgio Papellin, em busca da melhoria contínua da equipe e da retomada das vitórias. Fortaleza Em nota oficial

Legenda: Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, lamentou a nova derrota da equipe na Série A, desta vez para o Santos Foto: Thiago Gadelha/SVM

O técnico está na Argentina, onde reencontra a família, descansar. O Diário do Nordeste havia apurado que o tempo serviria para Vojvoda refletir sobre a temporada 2025 e a sequência dela. Após a reflexão, tanto o técnico como o clube optaram pela permanência.

Elenco e comissão técnica do Fortaleza estão de férias até o dia 25 de junho. Nesse período, o departamento de futebol também deve atuar no mercado em busca de reforços e definir algumas saídas do plantel. O primeiro duelo do Fortaleza após a paralisação será dia 9 de julho, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste.