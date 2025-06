Diretoria do Fortaleza acertou em permanecer com Vojvoda? Vote!

Ele fica! Juan Pablo Vojvoda seguirá como técnico do Fortaleza até o fim da temporada 2025. Na manhã desta segunda-feira (16) o clube anunciou que o comando técnico do Fortaleza não sofrerá alteração alguma.

"O treinador segue com total confiança da Diretoria Tricolor e, neste intervalo do Brasileirão, vem mantendo conversas diárias com o CEO Marcelo Paz e com o Diretor de Futebol Sérgio Papellin, em busca da melhoria contínua da equipe e da retomada das vitórias", diz a nota do clube.

E você, torcedor? O que achou da permanência do treinador argentino no comando do time? Vote!

