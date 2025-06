Bastidores da permanência de Vojvoda no Fortaleza: confiança no elenco e mais contratações

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda permanece no Fortaleza. O Diário do Nordeste conta bastidores da decisão junto ao treinador, que tem contrato até o fim de 2025.

Ponto 1: a manutenção do comandante tem respaldo total do CEO Marcelo Paz. Apesar de toda a pressão em prol de uma demissão, seja interna ou externa, o gestor acredita que Vojvoda, o maior técnico da história do clube, é a melhor opção para reverter a situação de resultados do Fortaleza.

Ponto 2: a escolha pela continuidade parte de uma conversa direta entre os dois. Após a derrota para o Santos, na Arena Castelão, na última quinta (12), Paz viajou para a Europa, onde acompanhou o título do Sub-13 do Fortaleza, que bateu o Real Madrid-ESP na final, enquanto Vojvoda foi para a Argentina. As viagens estavam previamente agendadas e foram mantidas como “respiro” para pensar no tema.

Ponto 3: com o avanço dos dias, o entendimento da gestão foi de que Vojvoda já era o nome ideal para o momento, enquanto o próprio argentino também assimilou que poderia extrair mais do elenco e dar uma volta por cima, revendo conceitos.

Ponto 4: na reunião, Vojvoda pontuou como missão “restabelecer o elo da torcida com o elenco”. O treinador estava muito incomodado de ser colocado em um “pedestal”, enquanto o grupo de jogadores, muitos mantidos de 2024 e com total confiança dele, eram duramente criticados em um tom além do desempenho do jogo. Logo, o argentino reconhece que precisa mudar, mas também escolheu permanecer pois acha que há, no atual plantel, uma alta qualidade de atletas.

Legenda: A maior parte do elenco do Fortaleza será mantida para o segundo semestre de 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Ponto 5: a análise de Vojvoda não significa que os movimentos de mercado não vão acontecer. O departamento de futebol anunciou o meia Matheus Pereira e mapeou mais reforços, além de trabalhar para que mais saídas ocorram, como o zagueiro Titi e o volante Pol Fernández - e outros nomes que não são bem avaliados também podem sair, seja pela parte técnica ou comportamental. No entanto, a expectativa é de que cerca de 85% do elenco seja mantido, com aval da atual comissão técnica.

Ponto 6: as próximas semanas serão de muito trabalho e também autocrítica de Vojvoda e da gestão. As partes entendem que esse é o pior momento dessa relação, firmada ainda em 2021, mas acham que a rota pode ser recalculada juntos, apostando então no projeto e não em um novo trabalho. Isso visto que o argentino poderia decidir sair, assim como o clube poderia também contratar um outro treinador.