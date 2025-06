Fortaleza x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Doze dias após o último jogo, o Fortaleza volta a campo para o confronto que antecede a parada para o Super Mundial. Jogando na Arena Castelão, o Leão do Pici enfrenta o Santos a partir das 19h30, pela 12ª rodada da Série A. Os times perderam na última rodada e precisam da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Tricolor está na 17ª colocação, com dez pontos, e o Peixe vem logo atrás, com oito, na 18ª posição.

O Fortaleza foi goleado pelo Flamengo por 5 a 0 e está há seis jogos sem vencer — quatro derrotas e dois empates. A última vitória foi há 30 dias, com um placar elástico de 5 a 0 contra o Juventude. Os resultados negativos geraram críticas da torcida e mudanças por parte da diretoria do clube, que reafirmou a permanência do treinador Juan Pablo Vojvoda e anunciou a saída de alguns atletas. Outro ponto importante foi a chegada de Sérgio Papellin como novo diretor de futebol.

Dois jogadores já deixaram o grupo: o volante Pol Fernández, que chegou em 2025 como uma das grandes contratações da temporada, e não rendeu o esperado. Ele fez um acordo amigável com o clube, rompendo o contrato que iria até o final de 2026. O zagueiro Titi, após cinco temporadas, deixou o Fortaleza rumo ao Goiás e vai disputar a Série B.

Já o Santos perdeu para o Botafogo por 1 a 0. A partida também foi marcada pela expulsão do atacante Neymar, que será desfalque para o jogo. O atleta tocou com a mão na bola em um lance de gol e recebeu cartão vermelho. Ainda há indefinição quanto à renovação do contrato do jogador, que se encerra no dia 30 de junho. Na competição, o Peixe venceu apenas duas vezes e foi derrotado sete.

Outro destaque foi a saída do ponta-esquerda Soteldo. O atleta foi comprado pelo Fluminense e disputará o Super Mundial de Clubes pelo Tricolor das Laranjeiras.

No retrospecto, são 22 jogos entre as duas equipes, com cinco vitórias do Fortaleza, 10 empates e sete triunfos do Santos. O Tricolor de Aço não perde para os santistas desde 1984. Desde 2019, quando o Leão voltou à elite nacional, são cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Juan Pablo Vojvoda tem três desfalques por lesão: Moisés (músculo posterior da coxa esquerda), Rossetto (estiramento na panturrilha direita) e Lucas Sasha (transição pós-fratura no antebraço direito). O zagueiro Kuscevic, convocado pela seleção chilena, ainda não retornou e é dúvida.

Vojvoda conta com o retorno do volante Pedro Augusto, que cumpriu suspensão por expulsão. O meia Matheus, recém-chegado, pode estrear pois já está no BID. O volante Rodrigo, que estreou contra o Flamengo, também pode ganhar mais minutagem.

Na lista dos pendurados estão: o zagueiro Gustavo Mancha, os meias Martínez e Calebe, e o atacante Lucero.

COMO CHEGA O SANTOS

A equipe de Cléber Xavier chegou a Fortaleza nesta quarta-feira (11) e realizou o último treino no Estádio Presidente Vargas (PV). Foram relacionados 23 atletas.

Entre os nomes estão o atacante Guilherme, o Amado, e o lateral-esquerdo Escobar — ambos ex-atletas do Tricolor. Guilherme é o artilheiro do grupo, com 11 gols. Como desfalques, além de Neymar, o time não contará com o zagueiro Gil, lesionado. O goleiro João Paulo foi liberado da viagem após o falecimento da avó.

Nos retornos, estão o lateral-direito Aderlan, recuperado de dores na coxa direita, e o zagueiro Luan Peres, que ficou fora do jogo contra o Botafogo por suspensão (terceiro cartão amarelo).

Pendurados: o goleiro João Paulo, o zagueiro Gil, o lateral-direito João Paulo Chermont, os meias Diego Pituca, João Schmidt e Tomás Rincón, além dos atacantes Rollheiser e Tiquinho Soares.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela Record (TV aberta), no canal CazéTV (YouTube) e no Premiere (pay-per-view).

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Brítez, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Pochettino, Martínez, Matheus Pereira; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar; Diego Pituca, Zé Rafael, Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Cléber Xavier

FORTALEZA X SANTOS | FICHA TÉCNICA

Competição: 12ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 12/06/2025 (domingo)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Arbitragem: