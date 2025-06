Fortaleza supera o Real Madrid em torneio de base e conquista segundo título internacional em 2025

O Fortaleza Sub-13 venceu o Real Madrid e conquistou o título da Internacional Cup San Barnaba Marinho. As equipes ficaram empataram em 2 a 2 no tempo regulamentar e decidiram o tíulo nos pênaltis. O Tricolor superou os adversários espanhóis por 3 a 2, com destaque para o goleiro Wandersons. O atacante Matheusão foi o artilheiro do torneio com 27 gols marcados. A competição ocorreu em Roma, na Itália.

Depois de vencer o De Rossi (ITA) por 7 a 0 no primeiro jogo do triangular final, o Sub-13 do Tricolor do Pici disputou a partida decisiva contra o time merengue. O Leão tinha três pontos e a equipe espanhola havia somado dois. Como o duelo terminou em 2 a 2, a decisão foi para as penalidades. Por 3 a 2, os pequenos venceram, contando com grande atuação do goleiro Wanderson, que fez duas defesas. Matheusão, Átila e Arthur Costenaro marcaram para o Tricolor.

"É mais um título que mostra o quão sério o trabalho dentro do CT Ribamar Bezerra vem sendo realizado. Já havíamos conquistado em janeiro a primeira taça internacional da nossa base em cima do Bayern de Munique e casou da nossa segunda conquista ser em cima do Real Madrid, dois dos maiores clubes do mundo. É um sinal que estamos no caminho certo sempre em busca da evolução", afirma Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base do Fortaleza.

Este foi o segundo título internacional da base do Tricolor do Pici em 2025. Em janeiro, o grupo conquistou a Eurocup Delfzijl Sub-13, disputada na Holanda.