De férias pelo Fortaleza, David Luiz está em Paris para a final do Mundial de Clubes da Kings League

De férias do Fortaleza por conta da parada para a Copa do Mundo de Clubes, o zagueiro David Luiz está em Paris para a final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League entre os espanhóis Los Troncos e Porcinos, que acontece neste sábado (14), às 16h, na Paris La Défense Arena, em Paris, na França.

O experiente jogador está na lista de convidados para o tapete vermelho do super evento promovido pela competição. A programação da final conta com exibição de uma partida entre uma seleção francesa contra o "resto do mundo", além de shootout, x1, show musical e a presença de grandes lendas do futebol mundial.



Para chegar à grande final, Los Troncos venceu de virada o Fluxo por 6 a 5, enquanto o atual campeão Porcinos, bateu, também de virada, a equipe da Fúria, que conta com Neymar Jr. e Cris Guedes como presidentes, por 5 a 4.



A Kings League é uma competição que alia o futebol 7 ao entretenimento, com regras inovadoras e participação de grandes craques do futebol, além de influenciadores e streamers. A nova modalidade foi criada pelo ex-jogador Gerard Piqué logo após sua aposentadoria, em 2022. No Brasil, o ex-jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Kaká é o presidente da liga nacional.