Raio-X do Fortaleza: pausa, período conturbado e expectativas para o retorno | Jogada do Leão #20

O Fortaleza terá doze dias de férias diante da parada dos jogos para o Super Mundial de Clubes. Retornando no dia 25 de junho, o foco será nos confrontos com o Bahia e o Ceará, sendo um pela Copa do Nordeste e o outro pelo Brasileirão. O que vai acontecer na vida do Fortaleza nesses próximos passos? O que esperar de Vojvoda, após um comportamento mais acalorado por parte do treinador?

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação dos jornalistas do Sistema Verdes Mares, Brenno Rebouças e André Almeida.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

