Fortaleza tem negociações avançadas com jovem atacante argentino, afirma jornalista

José Herrera deve ser o novo reforço do Fortaleza na próxima janela de transferências. As negociações estão bem avançadas. O Tricolor do Pici quer adquirir 50% dos direitos do atacante, que está no Argentinos Juniors. O clube cearense teria ainda opção de compra de mais uma porcentagem futuro. A informação foi dada pelo jornalista César Luis Merlo neste domingo (8).

O ponta de 22 anos atua pelos dois lados do campo e é canhoto. Na temporada 2025, fora cinco gols e duas assistências em 19 partidas disputadas na Copa Argentina e no Campeonato Argentino, do qual a equipe é líder do Grupo A. O atleta se profissionalizou no clube em 2022 e desde então defende essa camisa.

Com a proximidade da janela de transferências, o Tricolor do Pici poderá anunciar em breve novos reforços para o restante da temporada. A equipe volta a campo na quinta-feira (12), pela Série A, quando enfrenta o Santos na Arena Castelão.