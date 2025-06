Fortaleza e Pol Fernandez negociam rescisão e argentino deve deixar o clube

Pol Fernandez não deve seguir no Fortaleza no restante de 2025. Clube e jogador alinham a rescisão do contrato assinado no começo do ano, válido até o fim de 2026. A rescisão ainda não foi assinada, mas deve acontecer durante a pausa para o Super Mundial.

O Fortaleza ainda não recebeu propostas oficiais pela contratação de Pol Fernández, mas o Diário do Nordeste apurou que o clube espera conseguir alguma compensação financeira neste processo de negociação da saída do volante argentino.

Legenda: O volante argentino Pol Fernández acumulou um desempenho ruim em 2025 pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Contratado no início da temporada, Pol chegou ao Pici com status de principal contratação do ano, principalmente após período de destaque com a camisa do Boca Juniors. Dentro de campo, porém, não correspondeu e foi alvo de muitas críticas de torcedores.

Aos 33 anos, Pol Fernández soma 24 partidas disputadas com a camisa do Fortaleza, além de três assistências. Destes 24 jogos, ele foi titular em 15. Na Série A, ele já atingiu o limite de sete partidas, não podendo mais defender nenhuma outra equipe nesta edição.