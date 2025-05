Fortaleza anuncia Matheus Pereira como novo reforço: 'estou feliz, motivado e ansioso'

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (27) a contratação de Matheus Pereira. O meio-campista vem do Eibar, time espanhol que defendeu por três temporadas. O jogador chega com vínculo até 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano.

"É uma honra grande poder defender as cores do maior do Nordeste nas próximas temporadas. Estou muito feliz, motivado e ansioso para chegar logo ao Brasil e já conhecer meus companheiros, vestir a camisa e conhecer vocês, torcedores. Espero contar com o apoio de todos. Espero corresponder a todas as expectativas no campo e, juntos, levaremos o Fortaleza onde ele merece estar, o mais alto possível", afirmou o jogador em vídeo publicado pelo clube.

Em 2025, foram 32 partidas, com um gol e cinco assistências na segunda divisão da La Liga. Ao todo, foram 118 jogos, quatro gols e 14 assistências pelo time.

"Um jogador versátil, que pode atuar iniciando o jogo, mas também na construção de jogada chegando mais no terço final com um bom passe para gol. Um atleta que teve uma base muito boa no Corinthians e foi Seleção Brasileira de base por muito tempo", destacou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

"Muito jovem foi para a Europa e vestiu grandes camisas do Juventus e Barcelona, estava no Eibar da Espanha, fez um belo trabalho lá, encerrou seu ciclo no time muito aplaudido pela torcida, que foi muito grata por tudo que ele fez. É um atleta canhoto, nós não temos nenhum volante que tem predominância com a perna esquerda, isso também dá mais recurso para o Vojvoda - completou o dirigente.

O atleta de 27 anos ficou no futebol da Espanha por seis temporadas. O jogador passou por Barcelona, Juventus e Empoli (ITA) e Bordeaux (FRA). Ele foi revelado nas categorias de base do Corinthians e chegou a defender o Paraná-PR.

FICHA TÉCNICA

Nome: Matheus Pereira da Silva

Data de nascimento: 25/02/1998 (27 anos)

Posição: Meio-campista

Naturalidade: São Paulo-SP

Clubes: Corinthians-SP, Empoli-ITA, Juventus-ITA, Bordeaux-FRA, Paraná-PR, Dijon-FRA, Barcelona B-ESP e Eibar-ESP

Legenda: Matheus Pereira é o novo reforço do Fortaleza. Foto: Divulgação/Fortaleza