Ausências do Fortaleza são primeiros sinais da mudança do elenco; veja tempo de contrato

O embarque da delegação do Fortaleza para os jogos fora de casa contra Racing e Flamengo foi repleto de expectativas nesta terça-feira (27). Após a crise intensificada no Pici, com o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda não concedendo coletiva, além do CEO Marcelo Paz anunciar que o elenco estava devendo e passaria por mudanças, a torcida queria respostas: quem não iria viajar?

É fato que a comissão técnica não poderia deixar um alto número de jogadores ausentes, visto a relevância dos compromissos. É uma disputa de vaga para as oitavas de final da Libertadores na Argentina e um duelo no Maracanã pela 11ª rodada da Série A, com o time próximo da zona de rebaixamento.

Apesar disso, a relação dos 26 jogadores convocados por Vojvoda funciona como uma leve resposta. Se parte dos atletas realmente é problema, essa situação precisava ser solucionada, deixando no grupo somente os nomes comprometidos com o momento tricolor e dispostos a virar essa chave.

Dito isso, de imediato, quatro nomes não viajaram, entre recém-titulares e outros sem espaço. A lista tem: os laterais-esquerdos Diogo Barbosa e Felipe Jonatan, o volante Pol Fernández e o atacante Dylan Borrero. Do quarteto, chama a atenção que três foram reforços para 2025, o que ressalta que as novas contratações não funcionaram.

As baixas de Pol e Diogo são mais sintomáticas. O primeiro era capitão do Boca Juniors, chegou com status de titular absoluto e uma liderança. Já o segundo carregava um título da Libertadores, pelo Fluminense. A dupla estava inserida em um perfil que vinha acrescentar experiência no plantel para os duelos internacionais e agora estão fora justamente do compromisso mais importante da Libertadores sem maiores explicações.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda atravessa um ano muito difícil no Fortaleza em 2025 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Além disso, há outros três que seguem no DM: os volantes Bruninho (edema no músculo posterior da coxa direita) e Lucas Sasha (fratura no antebraço direito), e o atacante Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda). No fim, os indícios estão no ar, as saídas devem existir para qualificar o nível técnico e também abrir espaço na folha.

As partidas contra Racing, nesta quinta-feira (29), às 21h30, no El Cilindro, e Flamengo, no domingo (1º), às 18h30, no Maracanã, terão o poder de mudar o panorama ou apenas acentuar ainda mais um péssimo momento, com eliminação e Z-4. Independente de qualquer cenário, uma certeza é a manutenção do técnico Vojvoda no cargo e também de uma reformulação mais profunda na próxima janela de transferências, que será aberta em julho.

Tempo de contrato dos jogadores do Fortaleza que não viajaram