Bastidores: diretoria do Fortaleza faz reunião com Vojvoda e confirma permanência

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda vai permanecer no Fortaleza. Muito irritado após a derrota para o Cruzeiro, neste domingo (25), o comandante sequer concedeu coletiva à imprensa e afirmou que “se o torcedor quer saber algo, aí está, foi o que viu dentro do campo”. Assim, a continuidade do trabalho foi assegurada após uma reunião na própria Arena Castelão de madrugada.

O Diário do Nordeste apurou que a chateação da comissão técnica é com o desempenho do elenco. No encontro de Vojvoda com as lideranças do clube, como o CEO Marcelo Paz, esse tema foi debatido, assim como medidas mais enérgicas internas para mudar o cenário de falta de resultados, prometendo uma profunda mudança nos jogadores.

"Não podemos deixar que um trabalho que fez tanto pelo Fortaleza vá por água abaixo. O elenco está devendo muito. Isso é inegável. Eles sabem disso. Tentamos de todas as maneiras. Conversas, diálogos, cobranças internas, tentativas, mudanças de posicionamento, escalação, mas o resultado não está vindo. Então precisamos de mudanças mais drásticas. Precisamos de atitudes drásticas, então naturalmente vão haver saídas nesse elenco, chegadas, também para que se corrija esse rumo. Declaro que todo o apoio à Comissão Técnica, ao Vojvoda, um profissional que se dedica demais pelo bem do Fortaleza, tem história, que também está sofrendo muito com o que vem acontecendo". Marcelo Paz CEO do Fortaleza

A reunião seguiu até às 2h da madrugada. No fim, a diretoria se posicionou favorável ao treinador.

Logo, há total respaldo no trabalho. Uma saída, hoje, só existe se for decisão do próprio Vojvoda.

O contrato é até o fim de 2025. A aposta é de utilizar a janela de junho para reformular profundamente o elenco, avaliar melhor as decisões táticas dos jogos e oferecer condições para um melhor desempenho. Vale ressaltar que os dois próximos jogos são muito difíceis: contra o Racing, na Argentina, valendo vaga nas oitavas de final da Libertadores, e o Flamengo, no Maracanã, pela Série A.

Sem dúvidas, é o maior momento de pressão de Vojvoda. O desabafo foi quase um pedido de ajuda.