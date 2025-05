Após nova derrota do Fortaleza, Vojvoda evita coletiva: ‘não tenho vontade de falar’

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda não concedeu entrevista coletiva neste domingo (25), após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série A de 2025. O treinador se apresentou na sala de entrevista e disse que não tinha mais nada a dizer após o revés.

"Hoje, não estou em condição de falar. Não tenho vontade de falar sobre o que aconteceu, pra quê? Eu estou aqui por respeito com vocês (da imprensa), por respeito ao torcedor, mas se o torcedor quer saber algo, aí está, foi o que viu dentro do campo, é o momento que estamos vivendo agora. É a primeira vez que eu faço isso, mas o que mais eu posso falar? Não posso falar outra coisa". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Desde que chegou ao Pici em 2021, Vojvoda nunca deixou de conceder coletivas após os jogos. Tido como treinador mais vitorioso da história do Fortaleza, sendo também recordista de partidas à frente do clube, o comandante atravessa um momento difícil de falta de resultados na temporada de 2025.

No Brasileirão, está na 16ª posição, com 10 pontos, uma colocação acima da zona de rebaixamento. Após ser vice-campeão cearense, foi eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil para o Retrô-PE e ainda corre risco de eliminação na Libertadores, restando uma rodada para fechar o Grupo E. Já na Copa do Nordeste, avançou ao mata-mata, mas teve jogos ruins e passou na última posição do Grupo A.

Na última coletiva concedida, quarta-feira passada (21), após o empate em 1 a 1 na Copa do Brasil, Vojvoda também admitiu que esse é o pior momento na passagem pelo Leão.