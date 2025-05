O desabafo de Vojvoda após a eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda desabafou após a eliminação do Fortaleza para o Retrô-PE, nesta quarta-feira (21), apenas na 3ª fase da Copa do Brasil de 2025. Após dois jogos que terminaram empatados em 1 a 1 no tempo normal, o Leão foi superado nos pênaltis, na Arena Castelão, pelo placar de 4 a 1, se despedindo da competição nacional de forma muito precoce.

"Não conseguimos o Estadual, na Copa do Nordeste nos classificamos em 4º lugar, no Brasileirão, nós não estamos bem, isso é a realidade. Nós estamos com dor, eu estou chateado, e tem que servir (a eliminação) para buscar os resultados, pois o Fortaleza não está bem, não estamos bem, e o que dá para fazer? Trabalhar, cobrar dos jogadores, cobrar a comissão, ter autocrítica e reconhecer que não estamos em bom momento. Serve de aprendizado? Eu não sei. A verdade é que ficamos fora da Copa do Brasil para um time com duas divisões inferiores. Time organizado, mas é a realidade que estamos vivendo. O ano é ruim do Fortaleza. É o primeiro ano ruim da sua história? Não. O que fez o Fortaleza logo no primeiro ano ruim de sua história? Tirou para trás? O torcedor não veio mais, não apoiou? Já sabemos como terminar se escolher esse caminho. Aí o treinador tira todo mundo, e não serve nada, já sabemos onde é que esse caminho leva. O que vamos fazer? O treinador não vai trabalhar mais e só escutar tudo que é dito de fora? Ou vai filtrar tudo? O momento é ruim e os responsáveis somos nós, todos que estão no Pici todos os dias". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

A verdade é que esse é apenas mais um fracasso esportivo que se acumula em um ano ruim. E Vojvoda sabe disso. No Pici desde 2021, o treinador utilizou a coletiva para admitir que esse ano é o pior e o mais difícil desde que chegou ao clube, citou diversos fatores, como os reforços, e também ressaltou que é preciso ter muita humildade para atravessar isso, pois tudo ainda pode piorar muito.

Parte das soluções, segundo o treinador, como “tirar todos os jogadores” ou “afastar mais a torcida” só irão conduzir o Leão para um caminho, que no íntimo de cada torcedor, todos sabem qual é. Por isso, a entrevista ganhou um tom diferente, de honestidade com o trabalho, que está ruim. Maior campeão da história do Fortaleza, com resultados históricos, Vojvoda admitiu o que todos conseguem ver, sem se esconder nas glórias do passado, em uma atitude nobre de ser transparente.

E a solução? É o que o argentino, a comissão técnica, a diretoria e o elenco precisam encontrar. Fato é que ao Fortaleza restou Copa do Nordeste (classificado às oitavas), Série A (está na 14ª colocação) e a Libertadores (corre risco de eliminação contra o Racing-ARG na Argentina) para tentar salvar a temporada.

Ano mais difícil de Vojvoda no Fortaleza

"Esse é o ano mais difícil que eu tenho (no Fortaleza), é um ano muito difícil por todas as coisas que aconteceram, principalmente os resultados. Eu não vou esconder isso: é clube, diretoria, reforços, janela, então é tudo isso. Não há uma coisa, são tudo, quando não dá certo, é tudo. São vários fatores e o principal é não conseguir o resultado".

Dinheiro não é tudo e só rezar não funciona

"O dinheiro é tudo no futebol? Esse é o maior orçamento da história do Fortaleza, é verdade, então temos que ficar acima porque quando teve orçamento de metade da tabela, nós ficamos em 4º (na Série A). É isso? Não sei se é assim, se é tão fácil, vamos chamar cinco, seis ou 10 pessoas com muito dinheiro para o Fortaleza, que torcem para o clube, e pedir US$ 1 milhão de cada um para formar o melhor time da história e vamos sair campeões (da Série A). Acha que resolve assim? Não é assim que se trabalha no futebol, o dinheiro ajuda, mas tem que convencer os jogadores, tem logística, tem muitos fatores. A única solução é com o trabalho, eu não consigo imaginar outra. Ou acham que é Deus que vai ajudar? Porque vou para a igreja, Deus vai me ajudar, vou orar e não vou trabalhar mais, né? Não vou cobrar dos jogadores, só vou para a igreja? Eu não encontro outra solução que não seja trabalhar".

Recado ao torcedor do Fortaleza

"Sobre a torcida, não posso dar mensagem fora da realidade. ‘Precisamos de vocês, vamos sair dessa juntos…’ A verdade é que estamos ruim, temos que ser humildes, a verdade é que nós não estamos correspondendo ao que o torcedor quer. Se você ama o clube, o que você vai fazer? Dar mais pressão? O que o torcedor vai fazer? Vaiar a cada toque na bola? Como aconteceu quando um jogador pegou na bola? Essa é a solução? Acho que o torcedor precisa analisar agora 'como vamos apoiar nesse momento?' Estão aí fora agora (em protesto no Castelão), nós também aceitamos, vão cobrar de nós, mas temos de ter um ambiente que nos ajude, pois nós já sabemos que estamos ruins, então vamos matar a nós mesmos? É isso? Vamos matar uns 25 jogadores e a comissão técnica? Eu não sei se isso é a melhor solução, é preciso ser inteligente também".