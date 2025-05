Fortaleza x Retrô: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A noite de Copa do Brasil promete fortes emoções nesta quarta-feira (21), às 19h, na Arena Castelão. Fortaleza e Retrô vão decidir quem passa para os Oitavas de Final e vai embolsar mais de R$ 3,6 milhões de reais. O primeiro duelo terminou num empate em 1 a 1, na Arena Pernambuco, no dia 29 de abril. Assim, quem vencer estará classificado. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Fortaleza vem de uma derrota no Brasileirão para o Vasco por 3 a 0, após sete jogos sem perder. É um momento de oscilação tricolor na temporada. Foram dois grandes resultados, sendo 4 a 0 sobre o Colo-Colo na Libertadores, em seguida, venceu o Juventude por 5 a 0 no Brasileirão. Logo após, empatou com o Atlético Bucaramanga sem gols. Na Copa do Brasil, o Leão do Pici não perdeu jogando em casa.

Já o Retrô vive a saída do treinador Milton Mendes. Quem está no comando é o auxiliar Wires Souza, que comandou a equipe contra o Itabaiana pela Série C e venceu por 1 a 0. A equipe é a 12ª colocada na competição, soma apenas três vitórias nos últimos dez jogos na temporada.

O retrospecto entre as duas equipes é de apenas duas partidas com dois empates, todos pela Copa do Brasil. A Fênix já eliminou o Jequié e o Atlético-GO na primeira e segunda fase, respectivamente. Já o Leão entrou nesta fase da competição, devido a participação na Libertadores.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Para o duelo, Juan Pablo Vojvoda tem problemas com o Departamento Médico. Cinco atletas estão lesionados e desfalcam a equipe. Lucas Sasha, volante, sofreu um trauma no antebraço direito, fez a cirurgia e ficará de fora por, pelo menos, dois meses. Moisés segue em tratamento de um edema no músculo posterior da coxa esquerda. O prazo era de 30 dias, que precisou ser prolongado.

Outro nome de fora é o volante Rodrigo, que chegou no elenco e ainda não estreou. O atleta deve iniciar as atividades com bola ainda esta semana, após tratar dores na perna direita. Diogo Barbosa segue tratando uma entorse no tornozelo direito e Zé Welison em transição após lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

Vojvoda deve seguir com modificações, mantendo a base do 4-3-3. O treinador pode escalar Marinho como titular, já que o atacante foi expulso no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão, e é um desfalque certo contra o Cruzeiro no próximo domingo (25).

COMO CHEGA O RETRÔ

O treinador interino Wires Souza conta com a boa fase do meia Radsley. A equipe teve atletas com problema de lesões ao longo da temporada e terá desfalques importantes para o jogo. O grupo chegou na noite dessa terça-feira (20) em Fortaleza com 23 relacionados.

Lesionados, estão fora o goleiro Paulo Ricardo, o zagueiro Denilson, o lateral Luiz Henrique, o volante Fabinho, ex-Ceará e Sport, o meia Sávio e o atacante Fernandinho, ex-Grêmio e Flamengo. O lateral Gedeilson, que está em transição, era dúvida, mas viajou com o elenco.

Mascote, atacante, estava no Departamento Médico, mas já está recuperado e viajou com o grupo. Wires deve manter a base do grupo que venceu o Itabaiana pela Série C e inserir o atleta no grupo que iniciará o jogo.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será

transmitida pelo Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza:

João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Pochettino, Martínez, Rossetto; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Retrô:

Fabián Volpi; Eduardo Porto, Rayan, Mendonça e Salomão; Gledson, Iba Ly e Radsley; Mike, Maycon Douglas e Mascote.Técnico: Wires Souza.

FORTALEZA X RETRÔ | FICHA TÉCNICA

Competição: Jogo de volta da Copa do Brasil

Local: Arena Castelão

Data: 21/05/2025 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP)

Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

AVAR: Amanda Matias Masseira (SP)

AVAR2: Douglas Marques das Flores (SP)