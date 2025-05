Fortaleza x Cruzeiro: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com o gosto amargo da eliminação precoce na Copa do Brasil, o Fortaleza vira a página e vai enfrentar o Cruzeiro neste domingo (25), às 20h30, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série A.

No Brasileirão, o cenário também não é positivo, já que na última rodada, o Tricolor de Aço perdeu de 3 a 0 para o Vasco, jogando fora de casa. Atualmente, o Leão do Pici está na 14ª colocação com 10 pontos e precisa vencer, para não arriscar terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Por outro lado, a Raposa tem 17 pontos e está na 3ª colocação, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo, respectivamente, que se enfrentam também neste domingo e disputam uma vaga direta na liderança. Caso o Cruzeiro vença o Laion, assume a vice-liderança do Brasileirão. O time está invicto há oito jogos na temporada, considerada a maior sequência desde 2023, quando ainda estava na Série B. É a equipe da Série A com mais tempo de invencibilidade.

No retrospecto, são 17 jogos, com oito vitórias do Cruzeiro, cinco empates e quatro triunfos do Fortaleza. Em partidas do Tricolor como mandante, são nove jogos, com a Raposa levando a melhor em quatro duelos, contra dois do Leão e três empates. Ainda há um tabu a ser quebrado pelos donos da casa, que estão há seis anos sem vencer a equipe mineira.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Juan Pablo Vojvoda tem desfalques para o duelo. Seguem no Departamento Médico, o volante Lucas Sasha, em tratamento após a cirurgia no antebraço direito, e Moisés, ainda tratando um edema no músculo posterior da coxa esquerda. No último boletim médico, estavam Rosseto, com um edema na panturrilha direita e Bruninho com um edema no músculo posterior da coxa direita.

Um nome importante que o treinador argentino não poderá contar é do atacante Marinho. Ele foi expulso no jogo contra o Vasco, recebendo vermelho direto com 10 minutos em campo. Ele era marcado por Lucas Piton, quando jogou uma braçada no atleta. O VAR fez a análise e expulsou o camisa 11 tricolor.

O volante Rodrigo, que chegou no elenco e ainda não estreou, já foi inserido nos treinamentos com bola, após tratar dores na perna direita. Há chances que ele esteja à disposição para o jogo. Pendurados, seguem Lucero e Calebe.

COMO CHEGA O CRUZEIRO

O técnico português Leonardo Jardim poupou o lateral-direito Fagner na partida contra o Vila Nova-GO pela Copa do Brasil, que sentiu um incômodo na coxa. O atleta voltou às atividades durante a semana e pode voltar ao time principal.

Wanderson, atacante, que teve um trauma no joelho esquerdo na partida contra o Atlético-MG, não deve retornar. Matheus Pereira, meio-campista, está suspenso com três cartões amarelos. Quem pode ocupar a vaga dele é o Gabigol, fazendo dupla com Kaio Jorge.

Na lista de pendurados, estão Cássio, Christian, Kaio Jorge, e Lucas Villalba.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Pochettino, Martínez, Zé Welison; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, VIllalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Eduardo; Gabi e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

FORTALEZA X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA

Competição: 10ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 25/05/2025 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)

AVAR2: Raphael Garcia de Andrade (ES)