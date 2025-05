Sem Pol Fernández e Diogo Barbosa, Fortaleza embarca para decisão na Libertadores; veja relacionados

A delegação do Fortaleza embarcou sem Diogo Barbosa e sem Pol Fernández para a decisão contra o Racing pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2025. Os dois jogadores ficaram de fora da lista por opção técnica.

Os principais retornos foram Rossetto, volante que estava no departamento médico com um edema na panturrilha direita, e Marinho, atacante que havia desfalcado o Leão contra o Cruzeiro pelo fato de ter sido expulso contra o Vasco.

Outros desfalques são Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Bruninho (edema no músculo posterior da coxa direita) e ⁠⁠Lucas Sasha (fratura no antebraço direito). Eles seguem entregues ao departamento médico.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros : João Ricardo, Brenno e Magrão

: João Ricardo, Brenno e Magrão Zagueiros : Kuscevic, Gustavo Mancha, David Luiz, Brítez, Gaston Ávila e Titi

: Kuscevic, Gustavo Mancha, David Luiz, Brítez, Gaston Ávila e Titi Laterais : Bruno Pacheco, Mancuso e Tinga

: Bruno Pacheco, Mancuso e Tinga Meio-campistas : Pochettino, Rossetto, Calebe, Martínez, Kervin, Lucca Prior, Pedro Augusto e Zé Welison

: Pochettino, Rossetto, Calebe, Martínez, Kervin, Lucca Prior, Pedro Augusto e Zé Welison Atacantes: Allanzinho, Breno Lopes, Deyverson, Lucero, Marinho e Yago Pikachu

O Leão entra em campo no estádio El Cilindro, em Buenos Aires (ARG), na quinta-feira (29). O Fortaleza depende apenas de si para se classificar para as oitavas de final da Libertadores, caso vença o Racing. Em caso de empate, tem que torcer para o Atlético Bucaramanga não tirar uma diferença de sete gols de saldo. Em caso de derrota, tem que torcer para tropeço do Bucaramanga.

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM DO FORTALEZA

27/05 (terça-feira)

Treino no período da manhã no Centro de Excelência Alcides Santos;

Em voo fretado, a delegação embarca para Buenos Aires no período da tarde.

28/05 (quarta-feira)

Treino de apronto em Buenos Aires, no período da tarde

29/05 (quinta-feira)

Jogo: Racing-ARG x Fortaleza, 21h30, pela 6ª rodada da CONMEBOL Libertadores

30/05 (sexta-feira)

Treino em Buenos Aires, no período da manhã

Em voo fretado, a delegação embarca para o Rio de Janeiro, no período da tarde

31/05 (sábado)

Treino no Rio de Janeiro, no período da tarde

01/06 (domingo)