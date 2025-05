Fortaleza renova contrato com zagueiro Brítez até o fim de 2027

O Fortaleza oficializou na noite desta segunda-feira, 26, a renovação de contrato com o zagueiro Emanuel Brítez até dezembro de 2027, como antecipou o Jogada em março. O novo acordo ainda prevê a possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.

Brítez chegou ao Tricolor em 2022, em meio à recuperação do time na Série A, e se tornou um dos pilares da reação que levou o clube da lanterna ao oitavo lugar e à vaga na Libertadores. Desde então, acumulou 141 partidas, marcou dois gols e distribuiu sete assistências, além de levantar os troféus do Campeonato Cearense de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024.

Versátil, o argentino também atua como lateral-direito e é conhecido pelo vigor físico e boa saída de bola. Apesar de ter sofrido com lesões em 2024, o camisa 33 participou de sete jogos na temporada e voltou a figurar entre os relacionados nas últimas partidas.

"É um momento complicado, mas não quero deixar de agradecer pelas mensagens, pelo carinho que recebo. Feliz por poder continuar defendendo esta camisa, continuarei fazendo isso como tenho feito desde o primeiro dia que cheguei aqui. Obrigado", comentou o jogador nas redes sociais do Fortaleza.

“O Brítez é um atleta extremamente identificado com o clube. Chegou no meio da temporada de 2022, participou do processo de retomada e tem características que agradam muito ao nosso torcedor. Já jogou com dor, com lesão, sempre honrando a camisa. Exerce as quatro funções da defesa e é uma liderança no elenco”, afirmou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Trajetória antes do Pici

Revelado pelo Unión de Santa Fe, da Argentina, Brítez passou ainda por Independiente, Rosario Central e Defensa y Justicia, onde conquistou a Copa Sul-Americana de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2021. Em 2021, retornou ao Unión, de onde foi adquirido pelo Fortaleza em julho de 2022.