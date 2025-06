Titi deixa o Fortaleza e vai para o Goiás

O zagueiro Titi saí do Fortaleza, após cinco temporadas no Tricolor de Aço. O atleta será reforço no Goiás, que é o atual líder da Série B. Na tarde desta segunda-feira (09), o defensor se reuniu com Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, para decidir o fechamento do acerto. A informação inicial foi do jornalista Caio Mounif, da Rádio Bandeirantes de Goiânia e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O atleta foi liberado pelo Tricolor para concretizar a negociação. Considerado uma das lideranças do Leão, Titi conquistou três títulos do Cearense, bicampeão do Nordestão e esteve no clube nos dois anos em que a equipe concluiu o Brasileirão no G-4 e como vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2024.

No total, Titi fez 249 jogos, marcou sete gols e seis assistências no Fortaleza.