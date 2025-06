Saída de Pol Fernández do Fortaleza gera economia milionária; veja valores

A saída do volante argentino Pol Fernández do Fortaleza foi importante na perspectiva esportiva e também financeira. Tido como principal reforço da temporada de 2025, o ex-capitão do Boca Juniors-ARG assinou com o Leão até o fim de 2026, mas deixou o clube após apenas cinco meses.

O desligamento ocorreu através de uma rescisão em comum acordo. Em pronunciamento oficial na última segunda-feira (9), Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, ressaltou que o atleta de 33 anos “teve uma postura rara de abrir mão de um ano e seis meses de contrato para terminarmos esse vínculo”.

Assim, a liberação se transforma em um alívio econômico no Pici. O Diário do Nordeste apurou que o custo anual de Pol aos cofres leoninos era de cerca de US$ 1,4 milhão (aproximadamente R$ 7,8 milhões na cotação atual). O valor é referente ao pagamento do salário e também outros ganhos.

Logo, reduz o custo da folha salarial e ainda pode ser reinvestido internamente dentro do clube. Com a camisa tricolor, o meio-campo participou de 24 jogos na temporada, com três assistências. O rendimento rendeu críticas da torcida e um afastamento dos relacionados nas últimas exibições do Leão.

Segundo o jornalista Martin Etcheverry, do portal Secta Deportiva, os altos vencimentos impactam no acerto do jogador para um um novo destino na Argentina. Vélez Sarsfield-ARG, Racing-ARG e Boca Juniors-ARG estão entre os clubes que avaliam a viabilidade de uma contratação no atual momento.