Fortaleza e Pol Fernández rescindem contrato de forma amigável

O Fortaleza Esporte Clube anunciou oficialmente nesta segunda-feira (10) a rescisão contratual com o volante argentino Pol Fernández. Contratado no início da temporada como um dos principais reforços do elenco, o jogador deixa o clube após disputar 25 partidas e contribuir com três assistências.

A saída acontece em comum acordo entre as partes. Segundo nota divulgada pelo clube, o atleta abriu mão dos valores que ainda teria a receber, encerrando de forma amigável o vínculo que iria até o fim de 2026. A diretoria tricolor agradeceu ao profissional “pelo profissionalismo e dedicação” e desejou sucesso em seus próximos desafios.

A decisão já vinha sendo amadurecida nos bastidores. Pol não participou dos últimos treinamentos no Pici, e sua ausência foi interpretada como sinal de que a negociação estava próxima do fim. A rescisão acontece poucos dias antes do duelo contra o Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ainda não haver propostas oficiais, o Fortaleza espera alguma compensação futura com a possível transferência do atleta para outro clube. Pol Fernández chegou ao Leão vindo do Boca Juniors, com expectativa de ser peça fundamental no meio-campo. No entanto, não conseguiu se firmar e foi alvo de críticas da torcida por oscilações no desempenho.

Com a saída do argentino, o Fortaleza abre espaço na folha salarial e ganha margem para buscar novos reforços na próxima janela de transferências, que será aberta em julho. O clube segue com foco na reformulação do elenco visando a sequência da temporada.