Vojvoda encerra seu ciclo no Fortaleza com trajetória marcada por recordes e títulos

A trajetória de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Fortaleza chegou ao fim com incríveis números e diversas conquistas. O treinador, que comandou a equipe por mais de 300 jogos, chegou ao clube em maio de 2021 e encerrou sua passagem nesta segunda-feira (14).

O treinador argentino escreveu seu nome na história do futebol cearense, tornando-se o treinador com mais jogos na história do clube, superando Moésio Gomes em 29 de maio de 2024.

Com uma gestão marcada pela competência e capacidade de reinvenção, mesmo com orçamentos inferiores aos das grandes equipes do Brasil, "El Profe" é o principal responsável por títulos, classificações inéditas e campanhas históricas do Tricolor.

As Campanhas Históricas Ano a Ano:

2021: O Ano da Virada Vojvoda assumiu o time em um momento delicado, após a demissão de Enderson Moreira, com o Fortaleza recém-livre do rebaixamento para a Série B e eliminado na semifinal da Copa do Nordeste. Em seu primeiro ano, com um elenco considerado limitado, o treinador conquistou o Campeonato Cearense, alcançou as semifinais da Copa do Brasil (eliminado pelo Atlético Mineiro) e fez a melhor campanha nordestina da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, terminando em 4º lugar com 58 pontos. Este feito garantiu ao Fortaleza sua primeira classificação para a fase de grupos da Libertadores.

Vojvoda assumiu o time em um momento delicado, após a demissão de Enderson Moreira, com o Fortaleza recém-livre do rebaixamento para a Série B e eliminado na semifinal da Copa do Nordeste. Em seu primeiro ano, com um elenco considerado limitado, o treinador conquistou o Campeonato Cearense, alcançou as semifinais da Copa do Brasil (eliminado pelo Atlético Mineiro) e fez a melhor campanha nordestina da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, terminando em 4º lugar com 58 pontos. Este feito garantiu ao Fortaleza sua primeira classificação para a fase de grupos da Libertadores. 2022: Bicampeonato e Reação Espetacular No ano de sua estreia na Libertadores, o Fortaleza de Vojvoda conseguiu avançar da fase de grupos, enfrentando e superando adversários como o tetracampeão River Plate, antes de ser eliminado pelo Estudiantes de La Plata. Domésticamente, garantiu o bicampeonato cearense ao vencer o Caucaia e conquistou a Copa do Nordeste ao derrotar o Sport na final. No Brasileirão, após um primeiro turno desafiador na lanterna, Vojvoda orquestrou uma reação espetacular no returno, escapando do rebaixamento e assegurando uma vaga na pré-Libertadores.

No ano de sua estreia na Libertadores, o Fortaleza de Vojvoda conseguiu avançar da fase de grupos, enfrentando e superando adversários como o tetracampeão River Plate, antes de ser eliminado pelo Estudiantes de La Plata. Domésticamente, garantiu o bicampeonato cearense ao vencer o Caucaia e conquistou a Copa do Nordeste ao derrotar o Sport na final. No Brasileirão, após um primeiro turno desafiador na lanterna, Vojvoda orquestrou uma reação espetacular no returno, escapando do rebaixamento e assegurando uma vaga na pré-Libertadores. 2023: O Quase e o Pentacampeonato A temporada de 2023 marcou o que talvez tenha sido a maior conquista, ou quase conquista, de Vojvoda: o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, perdendo a final nos pênaltis para a LDU em Punta del Este, Uruguai. Além disso, o Leão faturou o histórico pentacampeonato cearense sobre o arquirrival Ceará e garantiu mais uma vez uma vaga em competição continental, a Sul-Americana, ao terminar o Brasileirão em 10º lugar.

A temporada de 2023 marcou o que talvez tenha sido a maior conquista, ou quase conquista, de Vojvoda: o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, perdendo a final nos pênaltis para a LDU em Punta del Este, Uruguai. Além disso, o Leão faturou o histórico pentacampeonato cearense sobre o arquirrival Ceará e garantiu mais uma vez uma vaga em competição continental, a Sul-Americana, ao terminar o Brasileirão em 10º lugar. 2024: Tri da Copa do Nordeste Apesar de ter começado a temporada com a perda do Campeonato Cearense nos pênaltis para o Ceará, impedindo o hexacampeonato estadual inédito, o Fortaleza de Vojvoda levantou a Copa do Nordeste pela terceira vez, ao vencer o CRB nos pênaltis em Alagoas. Na Sul-Americana, o time foi eliminado nas quartas de final pelo Corinthians. No Campeonato Brasileiro, o Leão de Pici superou a campanha de 2021, alcançando 68 pontos, mantendo-se invicto como mandante e terminando novamente na 4ª colocação da tabela.

Apesar de ter começado a temporada com a perda do Campeonato Cearense nos pênaltis para o Ceará, impedindo o hexacampeonato estadual inédito, o Fortaleza de Vojvoda levantou a Copa do Nordeste pela terceira vez, ao vencer o CRB nos pênaltis em Alagoas. Na Sul-Americana, o time foi eliminado nas quartas de final pelo Corinthians. No Campeonato Brasileiro, o Leão de Pici superou a campanha de 2021, alcançando 68 pontos, mantendo-se invicto como mandante e terminando novamente na 4ª colocação da tabela. 2025: Despedida melancólica Com a chegada de grandes reforços como David Luiz, Pol Fernández e Deyverson, a temporada de 2025, prometia ser ainda mais espetacular. Porém, o clube perdeu novamente o Estadual para o Ceará no início do ano e classificou-se em 4º lugar no grupo da Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro, ocupa atualmente a 16ª colocação. Mesmo classificado para as oitavas da Libertadores, Vojvoda teve seu trabalho questionado e seu ciclo encerrado com o clube.

O Legado e os Números:

Ele coleciona três títulos estaduais, uma final continental (Sul-Americana 2023), as duas melhores campanhas nordestinas na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, três participações na Libertadores e duas na Sul-Americana.