Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-alvo do Fortaleza, técnico Tite anuncia que está pronto para retornar ao futebol

Treinador estava sem trabalhar há sete meses por conta da saúde mental

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 17:55)
Jogada
Legenda: Tite aparece no BID e já pode estrear
Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O técnico Tite anunciou neste sábado (22) que está oficialmente de volta ao futebol. Ele agora aguarda propostas de clubes para definir qual será o seu próximo trabalho. Ele estava afastado para tratar problemas de saúde nos últimos meses.

“Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico”, disse o treinador através de sua assessoria de comunicação. Ele pausou a carreira por conta de problemas com a saúde mensal.

Em julho, após a saída de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza procurou por Tite. O CEO do Leão, Marcelo Paz, entrou em contato com o representante do treinador. Tite se sentiu lisonjeado e agradeceu a procura do Fortaleza, mas declinou do convite.

Naquele momento, o Fortaleza fechou a contratação do técnico português Renato Paiva, que teve um desempenho ruim à frente do Leão. Após dez jogos, o treinador foi demitido, com o argentino Palermo, atual técnico do time, sendo contratado em seguida.

Assuntos Relacionados
Tite

Jogada

Ex-alvo do Fortaleza, técnico Tite anuncia que está pronto para retornar ao futebol

Treinador estava sem trabalhar há sete meses por conta da saúde mental

Daniel Farias Há 17 minutos
Lucas Mugni comemora gol pelo Ceará

Jogada

Sem Vina e Pedro Raul, qual deve ser a escalação do Ceará contra o Mirassol?

Equipes se enfrentam na segunda-feira (24), pela Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 1 hora
Neymar em ação pelo Santos

Jogada

Neymar deve ser poupado em Santos x Internacional, jogo que interessa ao Fortaleza na Série A

Camisa 10 deve ficar de fora de confronto direto contra o rebaixamento

Daniel Farias Há 2 horas
Desempenho reforços Fortaleza 2025

Jogada

Desempenho de contratados pelo Fortaleza nas janelas de 2025 cresce na reta final da Série A

Destaques dos últimos seis jogos, em que o Leão está invicto, chegaram recentemente ao Pici

Brenno Rebouças Há 2 horas
Hulk em ação pelo Atlético-MG

Jogada

Futuro do Atlético-MG, que disputa final da Sul-Americana, interessa ao Fortaleza; entenda

O Galo será um dos adversários do Leão nas rodadas finais e pode já ter alcançado objetivo

Daniel Farias 22 de Novembro de 2025
Foto de Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (22)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 22 de Novembro de 2025