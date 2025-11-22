Ex-alvo do Fortaleza, técnico Tite anuncia que está pronto para retornar ao futebol

O técnico Tite anunciou neste sábado (22) que está oficialmente de volta ao futebol. Ele agora aguarda propostas de clubes para definir qual será o seu próximo trabalho. Ele estava afastado para tratar problemas de saúde nos últimos meses.

“Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico”, disse o treinador através de sua assessoria de comunicação. Ele pausou a carreira por conta de problemas com a saúde mensal.

Em julho, após a saída de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza procurou por Tite. O CEO do Leão, Marcelo Paz, entrou em contato com o representante do treinador. Tite se sentiu lisonjeado e agradeceu a procura do Fortaleza, mas declinou do convite.

Naquele momento, o Fortaleza fechou a contratação do técnico português Renato Paiva, que teve um desempenho ruim à frente do Leão. Após dez jogos, o treinador foi demitido, com o argentino Palermo, atual técnico do time, sendo contratado em seguida.