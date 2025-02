PontoPoder Contexto: Café com Elmano, entrevista com Lia Ferreira Gomes e a volta do Legislativo em 2025

No episódio do PontoPoder Contexto deste sábado (1º), os jornalistas do PontoPoder trazem detalhes sobre um encontro do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), com a imprensa cearense. O podcast traz um panorama do retorno dos trabalhos legislativos em Brasília e no Ceará.

Confira também uma entrevista com a secretária das Mulheres, Lia Gomes, que assumiu neste ano o comando do PSB Sobral.

O PontoPoder Contexto tem a participação da editora do PontoPoder, Jéssica Welma, e dos repórteres Bruno Leite e Ingrid Campos. A apresentação é do repórter do PontoPoder, Igor Cavalcante.

O PontoPoder Contexto vai ao ar na Verdinha FM 92.5, às 21h, e nas plataformas de áudio.