PontoPoder Contexto: Capitão Wagner, Roberto Cláudio, André Fernandes e o futuro da oposição no CE

No PontoPoder Contexto deste sábado (9), os editores Wagner Mendes e Jéssica Welma repercutem entrevistas de Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (União) à live PontoPoder e analisam o cenário da oposição para a disputa eleitoral de 2026, pensando em estratégias e caminhos possíveis para esse grupo no atual contexto político.

O programa traz ainda dois novos quadros: “O que vi no Legislativo”, que terá a participação dos repórteres que acompanham a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Ceará abordando as pautas mais importantes da semana.

Também haverá a estreia do "Aconteceu no Interior", um quadro que vai abordar decisões políticas que interfiram na rotina da população nos municípios, com foco na Câmara Municipal e Executivo. O programa vai ao ar na Verdinha FM 92.5, às 21h, e nas plataformas digitais.

O programa semanal tem a participação do ouvinte através do WhatsApp da Verdinha no (85) 98887 1306. Além da transmissão na rádio, o PontoPoder Contexto fica disponível nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Google Podcast.