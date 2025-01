PontoPoder Contexto: PF mira suposto esquema de desvio de emendas e compra de votos no Ceará

No episódio do PontoPoder Contexto deste sábado (18), os jornalistas do PontoPoder trazem detalhes sobre a investigação de um suposto desvio de emendas e compra de votos no Ceará. O deputado federal Júnior Mano (PSB) e o prefeito eleito — e foragido — de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), são citados pela Polícia Federal (PF).

O programa tem ainda uma entrevista exclusiva com o deputado estadual Heitor Férrer (União), que volta à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) após um hiato de dois anos.

O programa tem a participação da editora do PontoPoder, Jéssica Welma, e da repórter Ingrid Campos. A apresentação é do repórter do PontoPoder, Igor Cavalcante.

O PontoPoder Contexto vai ao ar na Verdinha FM 92.5, às 21h, e nas plataformas de áudio.