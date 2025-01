PontoPoder Contexto: Os bastidores da posse de Evandro e os desafios da gestão pós-Sarto

No PontoPoder Contexto deste sábado (4), os jornalistas do PontoPoder trazem os bastidores da posse do prefeito Evandro Leitão (PT) e de vereadores, explicando os ritos da oficialização do mandato e o clima político na Câmara Municipal e Paço Municipal no dia 1° de janeiro.

O programa tem a participação da editora do PontoPoder, Jéssica Welma, e do repórter Igor Cavalcante. A apresentação é do editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes.

O PontoPoder Contexto vai ao ar na Verdinha FM 92.5, às 21h, e nas plataformas de áudio.