Prefeitura de Aquiraz anuncia Pedro Sampaio, Taty Girl, Dilsinho e mais de 40 atrações no Carnaval 2025

A Prefeitura de Aquiraz anunciou, na noite desta quinta-feira (9), os artistas que irão comandar as atrações do Carnaval do município cearense neste ano, o Carnaquiraz 2025. Os cantores Pedro Sampaio, Taty Girl e Dilsinho​ estão confirmados na programação, que reúne mais de 40 atrações no total. A festa acontecerá entre os dias 1º a 4 de março e deve atrair milhares de foliões para as praias da Prainha, Iguape e Batoque.

O line-up do evento é composto ainda por outros artistas consagrados da música local e nacional, como Henry Freitas, Saulo Fernandes, Barões da Pisadinha, Rainhas da Farra, Márcia Felipe, Tito, Nuzio, Iguape, Rogerinho, Thiago Freitas e Teto.

"A realização do Carnaquiraz 2025 é uma oportunidade para gerar emprego e renda para nossa população. Além de atrair milhares de visitantes, o evento fortalece o comércio, a rede hoteleira e valoriza os trabalhadores locais, consolidando Aquiraz como um destino de destaque no Ceará durante o Carnaval”, afirmou o prefeito de Aquiraz Bruno Gonçalves.

Segundo a Prefeitura, a estrutura do Carnaquiraz 2025 possui espaços temáticos. O evento busca impulsionar a renda das comunidades locais, desde a hotelaria e alimentação até os serviços de transporte e vendas ambulantes.

A expectativa é superar o público de 200 mil pessoas registrado na edição anterior, alcançando um crescimento de até 50%.

Serviço

Carnaquiraz 2025

Data: 1º a 4 de março de 2025

Locais do evento: Prainha, Iguape e Batoque, Aquiraz–CE