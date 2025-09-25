Deputados aprovam PEC que exclui despesas da segurança pública do teto de gastos no Ceará

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram, nesta quarta-feira (24), uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para excluir as despesas em segurança pública do teto de gastos do Estado. A medida faz com que, pelo menos nos próximos dois anos, o Governo Elmano de Freitas (PT) não precise cumprir as metas fiscais na área, assim como já acontece com a saúde e a educação.

De autoria do Executivo, a proposição foi aprovada em dois turnos por unanimidade, com 36 votos favoráveis. A matéria começou a tramitar em regime de urgência na semana passada, quando Fortaleza registrou uma queima de fogos generalizada provocada por facções criminosas. O episódio teria sido motivado em decorrência da “conquista de territórios”.

Segundo o líder do governo Elmano de Freitas na Alece, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), a matéria já estava sendo discutida antes do caso registrado na Capital. O parlamentar explica que a medida visa ultrapassar um teto criado em 2016, que foi implementado para garantir o atual panorama de responsabilidade fiscal do Estado.

Combater a violência, promover a segurança é uma prioridade para o povo do Ceará. Por isso, nós consideramos que, assim como a educação e saúde, a segurança nesse momento que nós estamos atravessando deve estar fora desse teto, para que o Ceará possa investir mais ainda na contratação de policiais e profissionais de segurança, no reforço da inteligência que está proporcionando essas operações todas Guilherme Sampaio Líder do Governo Elmano na Alece

Conforme a justificativa da PEC 07/25, o Estado vem se mantendo em um ritmo de sustentabilidade fiscal e equilíbrio financeiro, mas a proposta foi necessária para que se consiga avançar na segurança pública, nomeando novos policiais e investindo na área.

O objetivo é “conferir às despesas da segurança pública, no tocante à disciplina do teto estadual de gastos, o mesmo tratamento já aplicável às despesas da educação e saúde, áreas que, assim como a segurança, constituem prioridade de governo”, pontua a proposta.

TRAMITAÇÃO

Embora tenha recebido tramitação em regime de urgência, a matéria ficou parada por uma semana antes da votação no plenário, após um pedido de vistas da oposição na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), de autoria do deputado Queiroz Filho (PDT).

Mesmo assim, a matéria recebeu um “apoio crítico” de membros da oposição, inclusive. Como prevê o rito, antes da votação, a PEC entrou em discussão com dois posicionamentos contrários e dois favoráveis. O momento virou um embate entre membros da base e da ala opositora ao Governo Elmano acerca das ações no âmbito da segurança pública.