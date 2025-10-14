Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Após quatro meses de licença, Eunício retoma mandato na Câmara

Cacique emedebista reassume funções parlamentares após período de 120 dias licenciado

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Eunício Oliveira durante entrevista. Ele veste um camisa branca
Legenda: Eunício Oliveira presidente o MDB no Ceará
Foto: Ismael Soares

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) reassumiu, nesta terça-feira (14), o mandato de deputado federal. Ele ficou licenciado das funções por 120 dias, dando espaço ao primeiro suplente do MDB Ceará, Nelinho Freitas.

Longe da Câmara por quatro meses, o emedebista se dedicou a compromissos pessoais, articulações políticas e à coordenação de projetos estratégicos para o Ceará, segundo sua assessoria de imprensa.

“Volto ao mandato com a mesma disposição de sempre: trabalhar pelo meu Estado, lutar pelos municípios e contribuir para que o Ceará  avance”, afirmou o deputado.

O parlamentar planeja intensificar a atuação junto ao Governo Federal em temas ligados à educação, infraestrutura, saúde pública e defesa de pequenos agricultores — áreas em que tem concentrado esforços nos últimos anos.

Carreira política

Eunício é um dos políticos mais tradicionais do Ceará e uma figura histórica do MDB. O político já presidiu o Congresso Nacional e chegou a assumir interinamente a Presidência da República durante viagens internacionais do então presidente Michel Temer (MDB).

O deputado federal cearense é filiado ao MDB desde 1972, entre recriações e mudanças de nomenclatura. Ele tem como berço político a cidade de Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará, onde o pai, Otoni Lopes de Oliveira, foi vereador.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Eunício Oliveira durante entrevista. Ele veste um camisa branca
PontoPoder

Após quatro meses de licença, Eunício retoma mandato na Câmara

Cacique emedebista reassume funções parlamentares após período de 120 dias licenciado

Igor Cavalcante
Há 42 minutos
Moses Rodrigues é um homem de meia idade com barba e cabelo grisalhos. Na foto, ele usa terno cinza com camisa social rosa e gravata cinza.
PontoPoder

Novo PNE deve investir de R$ 280 bilhões na educação básica, projeta Moses Rodrigues

O deputado cearense é relator do projeto que trata das prioridades para a educação pública nos próximos 10 anos

Redação
Há 1 hora
Paulo Gonet é um homem idoso de cabelo grisalho e que usa óculos de armação preta. Na foto, ele está de terno preto e camisa social branca com gravata azul. Imagem usada em matéria sobre PGR pedir a condenação dos réus do núcleo 4 da trama golpista.
PontoPoder

PGR pede a condenação dos sete réus do 'núcleo da desinformação' da tentativa de golpe

O grupo é formado, principalmente, por militares

Redação
Há 1 hora
Foto mostra Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa durante sessão no Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Deputados tentam aprovar Refis para dívidas de prefeitos com TCE no Ceará, mas emenda é retirada

Medida deve retornar à Casa por meio de iniciativa do próprio Tribunal de Contas

Marcos Moreira
Há 2 horas
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior
PontoPoder

Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza, nesta terça-feira (14)
PontoPoder

Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025
Foto da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

Empréstimo de R$ 200 milhões da Prefeitura de Fortaleza é aprovado na Câmara Municipal

Vereadores indicaram falta de transparência no projeto de lei, mas governistas defenderam necessidade da medida

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece aprova Refis que dá desconto em dívidas de IPVA, Detran e ICMS no Ceará; veja regras

Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Limpa do Governo Lula a indicados de deputados do Centrão em estatais atinge o Ceará; entenda o caso

Diretor do Dnocs ligado a deputado do União Brasil foi exonerado do cargo; medida tem atingido parlamentares que votaram contra MP do IOF

Bruno Leite e Breatriz Matos
14 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Governo Lula confirma exoneração de indicado de deputado cearense no Dnocs

Estratégia do Planalto é retirar cargos de parlamentares que estão votando contra as pautas do governo no Congresso

Inácio Aguiar
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sessão da Comissão Mista da Medida Provisória (CMMPV) n° 1.303, no Senado Federal.
PontoPoder

Haddad discute isenção do Imposto de Renda em audiência

Ministro fala sobre estratégias do governo em sessão no Senado Federal

Carol Melo
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra estátua do STF
PontoPoder

STF começa a julgar núcleo de desinformação sobre eleições

Sete réus são acusados de organizar ações para propagar notícias falsas sobre as eleições

Redação e Agência Brasil
14 de Outubro de 2025
Fachada do prédio do MPCE. O local tem muro de tijolos brancos, vidraça verdes azulada e uma rampa
PontoPoder

Membros do MPCE receberam até R$ 500 mil acima do teto salarial em 2024, mostra levantamento

Pesquisa da Transparência Brasil investigou como promotores e procuradores brasileiros conseguem “furar” o teto remuneratório previsto na Constituição Federal

Igor Cavalcante
14 de Outubro de 2025
Jair Bolsonaro tem visita médica autorizada por Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira (13).
PontoPoder

Moraes autoriza visita médica para atender Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar e alegou agravamento nas crises de soluços

Redação e Agência Brasil
13 de Outubro de 2025
Imagem do presidente Lula discursando, para matéria em que Lula afirma que Brasil não tem problema com Israel.
PontoPoder

Lula afirma que Brasil não tem problema com Israel

Presidente declarou ter problema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Redação
13 de Outubro de 2025
Bolsonaro atrás de grades do portão de sua própria residência, em Brasília. O ex-presidente é um homem idoso, de cabelos grisalhos, e está usando uma camisa de gola amarela.
PontoPoder

Moraes nega pedido de defesa e Bolsonaro seguirá em prisão domiciliar

O ministro do STF alega que há risco de fuga do ex-presidente da República

Redação
13 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Governo Lula mira indicados de deputados cearenses em estatais após derrotas no Congresso

Após derrota na MP alternativa ao aumento do IOF na semana passada, articulação política deverá exigir fidelidade de quem mantém cargos no governo

Inácio Aguiar
13 de Outubro de 2025
Foto de Evandro na cerimônia de posse no Paço Municipal
PontoPoder

Mais recursos e novos programas: as diferenças do PPA do Governo Sarto e do Governo Evandro

Peça de planejamento tramita no Legislativo municipal e irá nortear ação do Município ao longo dos próximos quatro anos

Bruno Leite
13 de Outubro de 2025
Lula desde do avião presidencial acompanhado da primeira-dama Janja.
PontoPoder

Lula chega a Roma para debater combate à fome; presidente estará com o Papa Leão

Presidente deve retornar ao Brasil na segunda-feira (13).

Redação
12 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

A bala de prata que Lula quer para pavimentar a tentativa de reeleição em 2026

De alto impacto na classe trabalhadora, a política de tarifa zero no transporte coletivo está em estudo no Ministério da Fazenda

Inácio Aguiar
12 de Outubro de 2025