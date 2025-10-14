Após quatro meses de licença, Eunício retoma mandato na Câmara

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) reassumiu, nesta terça-feira (14), o mandato de deputado federal. Ele ficou licenciado das funções por 120 dias, dando espaço ao primeiro suplente do MDB Ceará, Nelinho Freitas.

Longe da Câmara por quatro meses, o emedebista se dedicou a compromissos pessoais, articulações políticas e à coordenação de projetos estratégicos para o Ceará, segundo sua assessoria de imprensa.

“Volto ao mandato com a mesma disposição de sempre: trabalhar pelo meu Estado, lutar pelos municípios e contribuir para que o Ceará avance”, afirmou o deputado.

O parlamentar planeja intensificar a atuação junto ao Governo Federal em temas ligados à educação, infraestrutura, saúde pública e defesa de pequenos agricultores — áreas em que tem concentrado esforços nos últimos anos.

Carreira política

Eunício é um dos políticos mais tradicionais do Ceará e uma figura histórica do MDB. O político já presidiu o Congresso Nacional e chegou a assumir interinamente a Presidência da República durante viagens internacionais do então presidente Michel Temer (MDB).

O deputado federal cearense é filiado ao MDB desde 1972, entre recriações e mudanças de nomenclatura. Ele tem como berço político a cidade de Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará, onde o pai, Otoni Lopes de Oliveira, foi vereador.