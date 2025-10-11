Diário do Nordeste
Fora do STF: Saiba quanto Barroso irá receber como ministro aposentado

O magistrado anunciou a aposentadoria, adiantando em oito anos a saída da Corte

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Luís Roberto Barroso
Legenda: O ministro Luís Roberto Barroso anunciou aposentadoria antecipada do STF
Foto: Antonio Augusto/STF

Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou a saída antecipada da Corte e deve deixar a cadeira oito anos antes do prazo esperado. A aposentadoria, no entanto, não deve ter um grande impacto na remuneração do ministro. 

A Constituição Federal estabelece que, após três anos de atuação no STF, o salário base de um ministro do Supremo é vitalício, ou seja, permanece igual mesmo após a aposentadoria. 

Barroso foi nomeado em 2013, pela então presidente Dilma Rousseff (PT), deixando o cargo mais de uma década depois. Portanto, ele continuará recebendo a mesma remuneração dos demais ministros. 

Segundo o Portal da Transparência, os ministros do Supremo recebem o teto do Judiciário, equivalente a  R$ 46.366,19 por mês.

A aposentadoria, porém, irá fazer Barroso perder o abono permanência, remuneração aos ministros que seguem na Corte mesmo após ultrapassar os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária. Hoje, o abono é de R$ 7,6 mil. 

Apesar de ficar sem o abono, Barroso seguirá recebendo a gratificação natalina. Usualmente, o valor é pago no início de janeiro a todos os ministros do Supremo, tanto ativos como aposentados. 

Atualmente, o benefício é de R$ 22.004,26. 

Aposentadoria antecipada

Luís Roberto Barroso anunciou a aposentadoria na quinta-feira (9) durante sessão plenário do Supremo, agradeceu aos colegas ministros e negou que a saída tenha relação com a conjuntura política atual.

“É hora de seguir outros rumos”, afirmou o ministro, com a voz embargada. Ele pretende se dedicar aos estudos acadêmicos e lançar um livro de memórias.

A aposentadoria já era esperada, uma vez que o próprio Barroso vinha sinalizando a intenção de reavaliar sua trajetória no tribunal.

Barroso presidiu o STF até a semana passada, cumprindo o período de dois anos previsto no regimento interno. Ele deve deixar a Corte nos próximos dias, após organizar os processos que estão sob sua relatoria.

