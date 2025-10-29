Diário do Nordeste
Lula se reúne com ministros em Brasília para tratar de crise no RJ

Na manhã desta quarta-feira (29), foram encontrados mais 60 corpos no Complexo da Penha, vítimas de operação deflagrada pelas forças de segurança do Rio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Presidente Lula gesticula durante discurso. Ele é um homem idoso, branco, de cabelos grisalhos, e, na foto, usa terno cinza, camisa social lilás e gravata da mesma cor.
Legenda: O presidente Lula solicitou uma reunião com os ministros do governo sobre a situação no Rio de Janeiro.
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, nesta quarta-feira (29), com ministros do Governo para tratar da crise de segurança pública no Rio de Janeiro.

A reunião ocorre no Palácio do Alvorada e conta com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do chefe da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e de outras autoridades.

O Diário do Nordeste apurou que, paralelamente, governadores de direita também estão em videoconferência para analisar a situação do RJ.

Ainda nesta quarta, Rui Costa e Ricardo Lewandowski participam de reunião emergencial com o governador fluminense, Cláudio Castro (PL). O diretor-executivo da PF, William Murad, também deve participar do encontro. Acredita-se que os gestores discutirão ações conjuntas de inteligência.

Ação policial deixou mais de 120 mortos

Na madrugada e na manhã desta quarta, moradores do Complexo da Penha, zona norte da capital fluminense, acharam mais 60 vítimas da Operação Contenção, deflagrada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro nessa terça (28), e reuniram os corpos na Praça São Lucas, no centro da comunidade, para registro da imprensa e reconhecimento pelos familiares.

Nas redes sociais, o ativista Raull Santiago, morador do complexo, denunciou a "chacina que entra para a história do Rio de Janeiro, do Brasil" e que "marca com muita tristeza a realidade do País".

